В началото на юни почти никога няма много туристи — реалното запълване на курортите започва от 15-20 юни, а последните два уикенда по Южното Черноморие са били много добри. Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов пред репортера на Plovdiv24.bg Ася Александрова.

Рано е за изводи за провален сезон

Алибегов подчерта, че е твърде рано да се правят изводи за провален летен туристически сезон още в началото на юни. По думите му липсват актуални наблюдения за ситуацията по Северното Черноморие, но ако има спад на германските туристи, това е проблем, който хотелиерите и ресторантьорите не могат да решат сами. "Това е въпрос, който трябва да бъде решаван на държавно ниво и най-вече по отношение на авиовръзките", посочи той.

"Целенасочена негативна кампания"

Председателят на асоциацията изрази недоволство от негативната кампания срещу Южното Черноморие през последните дни. Според него в публичното пространство целенасочено се разпространяват снимки на празни плажове, заведения и касови бележки с високи цени.

"По Черноморието има хиляди заведения и хотели, а в пространството се завъртяха няколко касови бележки и вече се създава впечатление, че навсякъде цените са прекалено високи. Това не отговаря на истината", заяви Алибегов.

По думите му снимки на курортите са правени през седмицата и в различни часове на деня. "Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курортите дори отчитат ръст през юни спрямо същия месец на миналата година. Ръстът е малък, но го има. Ние, българите, сме много щастливи да чуем подобни негативни новини", коментира той.