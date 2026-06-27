Купувачите на премиум жилища в България стават все по-взискателни, като пазарът на луксозни имоти в София, Пловдив и Банско отчита засилен интерес от местни клиенти и чужденци. Този специфичен сегмент се утвърждава като изключително устойчив актив в периоди на икономическа турбулентност поради стремежа към по-висок стандарт на живот.

Делът на инвестиционните покупки в този сектор е отбелязал сериозен ръст, като е нараснал от около 20% до приблизително 45% за последните 15 години. Клиентите във високия клас имат конкретни критерии, които стоят в основата на тяхното търсене. За да бъде дефиниран един имот като луксозен, той трябва да отговаря на следните задължителни условия:

Изобилие от светлина, панорама и простор;

Архитектура с индивидуален характер и високи тавани;

Използване на безупречно качествени материали за постигане на максимален комфорт;

Възможност за паркиране на минимум две, а често и на три превозни средства.

За купувачите от този сегмент няма установена възрастова рамка – договори сключват както млади хора с отлични доходи и достъп до финансиране, така и клиенти над 50-годишна възраст. Това са предимно собственици на бизнеси или лица на отговорни позиции в сфери като медицина, фармация, технологии, производство и отбрана. Основният купувач е българин, като много често става въпрос за сънародници с кариера и живот извън страната. Семействата с деца все по-често избират затворени комплекси заради сигурността, удобствата и близостта до добри образователни институции.

Докато София остава най-привлекателна с търсенето на апартаменти с хубава панорама и усещане за живот "на високо“, извън нея ясно се открояват Пловдив и Банско. Пловдив привлича клиентите, тъй като предлага балансирана градска среда, модерно строителство и по-ниски нива на стрес. Банско от своя страна се утвърди като целогодишна дестинация, където ограниченото ново предлагане неминуемо води до ръст в цените. Наблюдава се интерес и към Черноморието, но там, както и в Банско, има сериозен дефицит на жилища в най-високия клас, тъй като търсенето изпреварва предлагането на реално луксозни обекти.

Икономическата и геополитическата несигурност традиционно карат българския купувач да инвестира в реални активи, като през последните години се засилва и интересът към имоти извън Европа с цел разпределение на инвестициите. В същото време България става по-привлекателна за чужденци след влизането на страната в еврозоната. Единната валута дава по-голяма увереност на чуждите граждани – сред които изключително активни са британците – да влагат парите си у нас.

Засиленото търсене от чужденци и високата активност на българите ще продължат да тласкат цените нагоре, пише "Труд". В държавите, приели еврото преди България, имотите също поскъпнаха след влизането в еврозоната, но темпът беше по-малък в сравнение с годината непосредствено преди присъединяването. Въпреки че за последните пет години имотите в страната са поскъпнали двойно, доходите на населението също са се увеличили два пъти, което прави жилищата у нас много по-достъпни спрямо тези в икономически по-развитите страни.