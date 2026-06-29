Допреди време подкрепата на американския президент Доналд Тръмп се смяташе за политически актив за популистката десница в Европа. Вече не.

Години наред националистическите лидери на континента приемаха подкрепата на американския президент като доказателство, че политиката им е станала глобална. Но с наближаването на важни избори през 2027 г., включително в Италия, Франция и Полша, мнозина преосмислят стойността на тази трансатлантическа подкрепа.

Имиджът на Тръмп в Европа се е влошил, провален от митническите му войни, заплахите срещу Гренландия и войната срещу Иран, която вдигна цените на енергията. Намесите му, някога приветствани от идеологическите му съюзници, сега се възприемат като политически експлозив, способни да отблъснат умерените избиратели, да разцепят националистическия електорат и да подадат боеприпаси на опонентите им.

Случаят "Мелони"

Показателен е примерът с италианската премиерка Джорджа Мелони, допреди време смятана за най-видния съюзник на американския президент в Европа. След като Тръмп заяви, че тя го е "молила" за снимка с него на срещата на Г-7 миналата седмица, Мелони изрази на глас това, което допитванията показват от месеци.

Отхвърляйки публикация в социалните мрежи, в която Тръмп написа, че тя се "представя зле в Италия по отношение на популярността си", премиерката отвърна:

"Това, че съм твой приятел, със сигурност не помогна. Във всеки случай моята популярност не е твоя грижа. Предлагам ти да се съсредоточиш върху своята." , добави Мелони

Франция: "Непредвидим"

Във Франция Жордан Бардела, лидер на крайнодясната партия "Национален сбор" и фаворит за президентския пост, прави същата сметка. В интервю миналата седмица той категорично отхвърли подкрепата на Тръмп и определи поведението на американския президент като "непредвидимо".

Дори водещи фигури от администрацията на Тръмп да застанаха зад националистическите партии в Европа, прегръдката на американския президент се е превърнала в "отровен подарък", смята Жан-Ив Дормаген, президент на социологическия институт Cluster17. "Тръмп наистина създава проблем за тези лидери", заяви той. Електоратът им е разделен по отношение на Тръмп, но все по-често го възприема като заплаха, допълни анализаторът.

Какво показват данните

Допитване на Cluster17 от януари в седем държави от ЕС показа, че макар десните избиратели да имат по-високо мнение за Тръмп от средното за населението, само малцинство от тях го виждат като "приятел на Европа" — 18% сред гласоподавателите на "Национален сбор", 23% сред избирателите на "Братя на Италия" на Мелони и 25% сред поддръжниците на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD).

В Обединеното кралство Тръмп се е превърнал в бреме за популистката партия на Найджъл Фараж Reform UK, особено сред колебаещите се избиратели.

Неудобството за Вашингтон

Това, което прави обрата особено неловък за Вашингтон, е, че политиците, които се отдръпват от Тръмп, са именно тези, които администрацията му се опитваше да привлече. В стратегията си за национална сигурност от миналата година Белият дом приветства "нарастващото влияние на патриотичните европейски партии".

Един от най-показателните примери: вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пътува до Унгария през април в подкрепа на бившия премиер Виктор Орбан в опита му за преизбиране, наричайки това "правилното решение". Но след като 16-годишното управление на унгарския лидер завърши със съкрушително поражение, повечето крайнодесни лидери, насочили поглед към важните избори следващата година, или преразглеждат позицията си за Тръмп, или напълно я обръщат.

Краят на един политически роман

Обратът е особено забележим в Италия и Германия, където крайната десница исторически беше много приветлива към американския президент. Мелони беше сред първите европейски лидери, поздравили Тръмп за преизбирането му през 2024 г. Днес двамата си разменят публични нападки, след като Мелони отказа да позволи на американски военни самолети, участващи във войната с Иран, да използват италиански военни бази.

В Германия войната с Иран задълбочи кризата на доверие между Тръмп и крайната десница. Тази пролет лидери на AfD призоваха партийни функционери да ограничат пътуванията до САЩ преди ключови регионални избори.

Полша е изключението

Не всички десни лидери в Европа обаче преосмислят отношенията. Управляващата популистка партия "Право и справедливост" в Полша продължава да поддържа връзки с Тръмп. Варшава, която върви към парламентарни избори следващата година, е близък политически и военен съюзник на САЩ и един от най-големите купувачи на американско оръжие в Европа.

Президентът Карол Навроцки, подкрепян от "Право и справедливост", се опитва да използва връзките си с Тръмп в битката си с премиера Доналд Туск. "За 'Право и справедливост' е по-изгодно, отколкото рисковано, да са в много добри отношения с Доналд Тръмп", смята Войчех Шацки от аналитичния център Polityka Insight. По думите му това им дава лост във вътрешната политика, защото полският президент е единственият с достъп до Белия дом в момента. В допитването на Cluster17 17% от всички полски респонденти определят Тръмп като "приятел на Европа" — най-високият процент сред седемте анкетирани държави от ЕС.