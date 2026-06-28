Lidl затваря за повече от месец свой магазин в Пловдив за мащабна модернизация

Един от най-посещаваните магазини на Lidl в Пловдив временно ще преустанови работа заради планирана мащабна модернизация. Става въпрос за търговския обект, разположен на бул. "България“ №115А, който ежедневно се посещава от хиляди клиенти както от различни квартали на града, така и от близките населени места.

Според официалното съобщение, поставено на входа на магазина, обектът ще бъде затворен за посетители в периода от 30 юни до 14 август включително. През това време ще бъдат извършени строително-монтажни и обновителни дейности, които ще обхванат вътрешността на сградата. Целта е магазинът да бъде модернизиран и да предложи още по-добри условия за пазаруване.

От Lidl уточняват, че обновеният обект ще отвори врати отново на 15 август, като първите клиенти ще могат да пазаруват още от 08:00 часа.

Временното затваряне е част от инвестиционната програма на компанията за обновяване на търговската ѝ мрежа в България. Подобни ремонти се извършват периодично с цел магазините да отговарят на най-новите стандарти за удобство, функционалност и енергийна ефективност, както и да осигуряват по-комфортна среда както за клиентите, така и за служителите.

До приключването на ремонта клиентите могат да използват останалите магазини на Lidl в "Северен" - този до жп гара "Филипово", срещу моста на Адата и този на ритейл парк Via Север.