Възпитаничката на ОУ "Димитър Талев" в Пловдив Дария Ангелова Етова извоюва престижното първо място на национално ниво в тазгодишното издание на Националния конкурс "Бог е любов" (сезон 2025/2026). Седмокласничката триумфира с безапелационна победа в направление "Приложни изкуства".

Днес, на официална церемония в училището, директорът лично връчи заслужените отличия на Дария за нейния изключителен национален успех, съобщават от ръководството за Plovdiv24.bg.

Талант, предаден по наследство

Постижението на седмокласничката е доказателство за силата на семейните традиции и вдъхновение. Творческият плам и любовта към приложното изкуство Дария наследява от своята баба – г-жа Маргарита Момчилова.

Г-жа Момчилова е преподавател по изобразително изкуство в село Куртово Конаре и е популярен творец, известен с изработката на уникални, автентични кукли от царевична шума. Именно тя предава майсторството и мотивацията на своята внучка. Специални поздрави и благодарности за подкрепата бяха отправени и към родителите на талантливото момиче.