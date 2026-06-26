Пловдивската съдебна система загуби един от най-уважаваните си и дългогодишни кадри - магистратът от Окръжна прокуратура – Пловдив Дилян Пинчев е починал на 26 юни 2026 г. Новината за кончината му бе съобщена от неговите колеги в съдебната палата, научи Plovdiv24.bg. Прокурор Пинчев остава в паметта на юридическата общност като висш професионалист, преминал през редица ключови позиции, включително в структурата на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. През дългия си професионален път той наблюдаваше знакови наказателни процеси, тежки криминални казуси и сложни икономически разследвания.

Ключовите дела в кариерата на прокурор Пинчев

Магистратът бе натоварен с дела с огромен обществен отзвук, изискващи не само висок юридически капацитет, но и изключителна устойчивост.

Казусът с "Жоро Милионера"

Името на Дилян Пинчев се свързва с разплитането на емблематичния случай около охранителя Георги Енев, който през 2012 г. задигна близо 1,5 милиона лева от инкасо автомобил в Пловдив. Процесът прикова вниманието на цялата страна, а прокурор Пинчев води държавното обвинение в съдебната битка, свързана с мистерията около укритите пари.

Разрушаването на Тютюневия склад на ул. "Одрин"

Като прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Пинчев пое разследването на казуса с незаконното събаряне на емблематичния паметник на културата в Пловдив. Делото срещу инвеститорите се превърна в знаково за опазването на историческото и архитектурно наследство на града и беше следено отблизо от обществеността и медиите.

Тежкото убийство в град Първомай

Пинчев беше водещ наблюдаващ прокурор по разследването на бруталното убийство на 44-годишна жена, извършено от 21-годишен младеж в края на август 2025 г. Като представител на държавното обвинение, той лично координираше действията на Главна дирекция "Национална полиция" и ОДМВР – Пловдив, настоявайки за най-тежката мярка за неотклонение.

Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрените си съболезнования на семейството и близките му! Поклон пред паметта му!