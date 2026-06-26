Как се преминава от бурните аплодисменти на футболния стадион до сирените на пожарния автомобил? Отговорът на този въпрос дава Емил Стоев, по-известен на спортните фенове като Бадема. Един от най-успешните местни футболисти днес съвместява две благородни каузи – изграждането на бъдещи спортни таланти и спасяването на човешки животи, съобщават от пресцентъра на РДПБЗН-Пловдив за Plovdiv24.bg.

Между терена и огнената стихия

Днес Стоев с чест и всеотдайност носи униформата на огнеборец в Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив. Професионалният му път доказва, че спортът изгражда характер за цял живот. Дисциплината, постоянството, дълбокото уважение към колектива и безкомпромисната борба до последния съдийски сигнал са качествата, които го превръщат от успешен състезател в силна и отговорна личност.

Тези златни уроци Стоев пренася в ежедневието си като пожарникар, където всяка секунда е ценна, а решенията изискват изключителна смелост и самоконтрол. Паралелно с тежката професия, той продължава да предава опита си на децата, като тренира малките таланти във ФК "Марица" – Марково.

Вдъхновение за най-малките

Вълнуващ пример за неговото въздействие върху подрастващите бе гостуването на възпитаници от Международен учебен център "Свети Георги" в пловдивската пожарна служба. Децата имаха уникалния шанс да попиват всяка дума на своя нов идол, когото приятелски нарекоха "бате Емо". С много търпение, тънко чувство за хумор и нестандартен подход, Стоев запозна малчуганите с устройството на пожарния автомобил. Той им демонстрира възможностите на специализираната техника и разказа увлекателно за ежедневното оборудване на огнеборците.

Повече от професия – личен пример

Най-ценният урок за деня обаче не беше свързан с техниката или гасенето на огън. Децата научиха, че дисциплината, трудът и добрият пример могат да превърнат един успешен спортист в истински герой и извън пределите на футболния терен.

От ръководството на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив изразиха огромната си гордост, че в редиците им служат професионалисти като Емил Стоев. Неговият личен пример е доказателство, че истинският успех се измерва с вдъхновението, което оставяш у най-малките, и с доверието, което печелиш от обществото всеки ден.