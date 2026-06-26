Парк "Розариум“ в пловдивския район "Западен“ ще се превърне в сцена на въображението на 27 и 28 юни, където Театър "Хамелеон“ организира два дни с творчество, игри и споделени емоции под открито небе за деца и родители. Лятната инициатива предлага разнообразна програма с безплатен вход за всички жители и гости на града.

Проявата е насочена към активирането на градските пространства чрез изкуство, информира Plovdiv24.bg. Данните за подготвените изненади и графици сочат, че уикендът ще премине под знака на екологичното творчество и кукленото майсторство.

Работилница за герои и интерактивни срещи

Програмата стартира в събота, 27 юни, от 19:00 часа с провеждането на специална творческа работилница за изработка на кукли от рециклирани материали. В нея малките участници ще имат възможност да създадат свои собствени герои, съчетавайки въображение, игра и грижа за околната среда. Приключенията продължават на следващата вечер – 28 юни, от 20:30 часа, когато публиката ще се срещне на живо с "Фантастичният Хамелеон“ – интерактивно преживяване с впечатляваща голяма кукла хамелеон, която обещава много усмивки и изненади за присъстващите.

Наследството на Европейска столица на културата

Проектът е част от богатото наследство на "Пловдив - Европейска столица на културата 2019“ и успешно продължава дългосрочната мисия за реализиране на повече културни събития на открито. Подобни прояви целят да събират различни публики и да превръщат градските паркове в места за срещи, забавление и вдъхновение. Екипът на Театър "Хамелеон“ очаква всички желаещи да творят и играят заедно в един по-различен и вълнуващ летен уикенд.