“Има няколко важни артерии в Пловдив, които трябва задължително да се реализират. Това безспорно е Околовръстното шосе. Връзката с Асеновградско шосе към магистралата - няколко пъти се правят първи копки, сега новият министър спря проекта. Намериха забележки, защото целият трафик от Асеновград - Смолян - Хасково минава през Пловдив. “Цар Симеон" като първи вариант на околовръстен път към “Скобелева майка". Там също има много конфликти, за да излезе на магистралата в посока София или Бургас". Тези проекти посочи като задължителни и решаващи за Пловдив главният архитект на Район “Тракия" Петко Прокопиев в подкаста на Слави Георгиев “Истината за Пловдив".

Няколко вътрешни връзки ще облекчат сериозно движението в централната част на града

Специално за “Тракия" много ще помогне връзката на “Санкт Петербург" СПС-а до “Скобелева майка". Предполагам, че ще се случи, най-вече и заради новата Математическа гимназия. Друга много важна връзка, няколко пъти съм говорил с Тошо Пашов, е връзката от район “Южен" към “Цар Симеон" преди Асеновградския надлез. Сложно съоръжение, с много сложни развръзки, но е важно, допълни още арх. Прокопиев.

“Това е вероятен бъдещ надлез над ЖП линиите, който тръгва от мотокара на Кукленско шосе и излиза в район “Тракия"?, нали така - пояснява Слави Георгиев.

В Пловдив не разбираме смисъла на буферния паркинг

“Да. Едно такова трасе би успокоило нещата около Сточна гара и Централна гара, защото в момента по най-малкото съпротивление колите се движат там, но като се съберат много, става огромна тапа. А градският транспорт го няма. Много се говори за буферни паркинги. Но като че в Пловдив не се разбира смисълът на буферния паркинг", обясни архитект Прокопиев. “Като ходя в София по работа, спирам на Експоцентъра и продължавам с метрото. Това е буферният паркинг. Тук имаме ли градски транспорт, за да си остави някой от Хасково или Стара Загора колата и да отиде някъде из града?", каза още главният архитект на “Тракия"

Общината прави устройствени планове, но после ги нарушава под натиска на инвеститорите

Градовете се развиват съгласно устройствените си планове. Имаше такива и по времето на социализма, но тогава доминираше държавата. Сега вече частната инициатива диктува нещата. Плановете, които общината създава, след това си позволява да ги нарушава под натиска на частната инициатива.

Хаотичното връщане на имоти от реституцията също направи големи бели. В тази връзка ще ви разкажа. В първия ми мандат в “Тракия" - 92-а, 95-а, точно върви реституцията, възстановяват се имоти. Имаме 200 декара на гърба на "Лаута", в центъра на “Тракия". И се чуха някакви слухове, че се почват процедури за възстановяване. Всъщност това е терен, отчужден за царско летище навремето. Отивам аз при генерал Парапунов в щаба, той отвори една каса и извади царски указ. “Ние, цар Борис III...", написано в оригинал, страхотен документ, царят отчуждава 200 декара за царско летище и обезщетява всички с повече земя, отколкото отчуждава. Там не би трябвало никой да има претенции за собственост. Но факт е, че сега там се строи. Няма го вече центъра на “Тракия". Първите проекти бяха с изкуствени езера, с вторичен център на Пловдив. Но сега нещата по друг начин се развиват, спомни си арх. Прокопиев.

Не купувайте жилища, където няма изградена инфраструктура

Натъкваме се на десетки случаи вече, където има построени жилищни имоти на място без улица, защото това са бивши земеделски земи. И съответно хората не са наясно, че общината няма финансовата възможност да изгражда такива улици, но те пък казват: “Ние плащаме местни данъци, искаме си улицата", засегна болна тема водещият на “Истината за Пловдив" Слави Георгиев.

Да, хората са прави, може би някой им е обещал да има улица. Вероятно това е предприемачът, инвеститорът, който им е продал апартаментите. А общината едва ли може да върви с инфраструктура и валяци да прави улици в полето, там където в един частен имот от 10 декара са построени примерно 300 апартамента. Разбира се, тази улица е важна за хората там, но общината степенува потребностите на целия град, не само на тях. А и нека си признаем, че те са купили този имот по-евтино, защото, ако бяха в “Тракия" на булеварда или някъде в устроена територия с детски градини и училища, цените щяха да бъдат други. Бойкотирайте ги тия сделки, идете там, където има улици, категоричен е архитектът.

Изтърван град ли е вече Пловдив?

Отиваме в Гърция на море, защото нашето море го съсипаха. Кой го съсипа? Ние го съсипваме. И проектантите, и архитектите, и строителите, и главните архитекти по морето. Защото ние сме в основата на целия този процес. Дали Пловдив е изтърван град, в който много неща вече са непоправими? Това, което е построено, всичко е законосъобразно. Можем обаче да спрем, за да не влошаваме нещата повече, да не правим още по-негативни интервенции, да спрем дотук.

Мисля, че единствено пазарът може да регулира тези процеси. Прави впечатление, мегастроежите, всички имат по нещо зелено - примерно парк. А реално има един кипарис в кашпа. И не само това, като се населят всичките тези жилища, представете си, от една гарсониера излизат минимум по два автомобила. Тогава наистина ще стане страшно.

Какво още каза за паркирането, за работата на ЕСУТ, автобусните спирки и други важни архитектурни градски проблеми архитект Петко Прокопиев, гледайте в подкаста на Слави Георгиев “Истината за Пловдив" по всички интернет платформи на предаването.