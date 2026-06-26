Близки на загинали при пътнотранспортни произшествия и десетки граждани се събраха на мълчалив протест пред Съдебната палата в Пловдив. Неформалното събитие бе организирано в социалните мрежи от Сдружение "Ангели на пътя". Повод за недоволството станаха поредните тежки катастрофи от последните дни, които отнеха няколко човешки живота.
Почернени семейства с искане за правосъдие
Протестиращите изпълниха стълбите пред съдебната институция, носейки плакати със снимки на жертвите и тежки послания:
- Пътните убийци убиват децата на България, държавата убива семействата им;
- Справедливост за децата ни;
- Скоростта ни убива;
- Искам да живея
В памет на загиналите присъстващите запалиха свещи и запазиха продължително мълчание на стълбите пред палатата.
Гласът на една майка
Тя се обърна с емоционален и остър призив към родителите и младите шофьори. На първите тя напомни да не купуват коли като подарък, защото така им дават оръжие, и настоя за повече разговори, вместо да се бърза с шофьорските книжки. Към младите водачи тя апелира да бъдат разумни и да не настъпват педала на газта. Спасова сподели и за тежката съдба на почернените родители, като подчерта, че семействата, които сега се присъединяват към тях, просто ще живеят в ад, в който няма нито ден, нито минута покой.
Присъстващите бяха категорични, че няма да спрат да се събират в памет на всички загинали деца и ще продължат да настояват за реални наказания и държавна политика срещу пътния травматизъм.