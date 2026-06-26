Близки на загинали при пътнотранспортни произшествия и десетки граждани се събраха на мълчалив протест пред Съдебната палата в Пловдив. Неформалното събитие бе организирано в социалните мрежи от Сдружение "Ангели на пътя". Повод за недоволството станаха поредните тежки катастрофи от последните дни, които отнеха няколко човешки живота.

Почернени семейства с искане за правосъдие

Протестиращите изпълниха стълбите пред съдебната институция, носейки плакати със снимки на жертвите и тежки послания:

Пътните убийци убиват децата на България, държавата убива семействата им;

Справедливост за децата ни;

Скоростта ни убива;

Искам да живея

В памет на загиналите присъстващите запалиха свещи и запазиха продължително мълчание на стълбите пред палатата.

Гласът на една майка

Днес сме се събрали тук да покажем на обществото, че така повече не може да продължава. Касапницата по българските пътища не спира. Това е на дневна база, заяви Деляна Спасова пред БТА, майка на загинало в катастрофа 18-годишно момче.

Тя се обърна с емоционален и остър призив към родителите и младите шофьори. На първите тя напомни да не купуват коли като подарък, защото така им дават оръжие, и настоя за повече разговори, вместо да се бърза с шофьорските книжки. Към младите водачи тя апелира да бъдат разумни и да не настъпват педала на газта. Спасова сподели и за тежката съдба на почернените родители, като подчерта, че семействата, които сега се присъединяват към тях, просто ще живеят в ад, в който няма нито ден, нито минута покой.

Присъстващите бяха категорични, че няма да спрат да се събират в памет на всички загинали деца и ще продължат да настояват за реални наказания и държавна политика срещу пътния травматизъм.