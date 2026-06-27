Поредната зелена площ бавно губи битката с автомобилите и те все повече я превземат, превръщайки я в кално (запрашено) петно вместо в поляна. Теренът в район “Източен" до кучешката площадка на бул “Освобождение" все повече заприличва на паркинг, видя репортер на Plovdiv24.bg. Местата за домуване на автомобили все повече намаляват в града и това принуждава шофьорите да навлизат в градинките.

Припомняме, че въпросната зелена площ преди време трябваше да бъде премахната, за да се направи пътна връзка между бул. “Освобождение" и ул. Ген. Радко Димитриев".

Впоследствие обаче община Пловдив се отказа от тази идея, тъй като се оказа че отдолу има силов кабел, чието преместване ще струва прекалено много средства на бюджета. Заради същата тази подземна инфраструктура кметът на район “Източен" се отказа от изграждането на паркоместа на бул. “Цариградско шосе".

Автомобилите са паркирани в центъра на зелената зона © Plovdiv24.bg

С нашата публикация се надяваме районният кмет Емил Русинов да се самосезира и постави антипаркинг колчета, за да възпрепятства навлизането на автомобили,