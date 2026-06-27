Постъпка на две туристки от Чехия, които бяха заснети да се къпят в едно от строго защитените езера в планината Татри, предизвика вълна от масово възмущение в Словакия. Видеото с нарушението беше разпространено в социалните мрежи от профила Tatry Official, откъдето напомниха, че подобно плажно поведение в планината изобщо не е безобидно.

От платформата, публикувала кадрите, подчертават, че правилата за опазване на околната среда в региона не съществуват без причина и трябва да се спазват от всички. Татранските езера представляват изключително специфични, уникални и чувствителни високопланински екосистеми, които изискват максимална степен на държавна защита от външна намеса.

Действащите законови разпоредби предвиждат сериозни финансови наказания за подобни прояви в защитените територии. Първоначалната глоба на място за подобно нарушение може да достигне до 300 евро. В случай че казусът е по-сериозен и се стигне до образуване на официално административно производство, санкцията за нарушителите може да нарасне драстично до 3319 евро.

Ръководството на Татранския национален парк също излезе с официално изявление, в което категорично осъди действията на чуждестранните посетителки. От администрацията на парка заявиха, че подобно поведение е абсолютно неприемливо, тъй като планинските езера са защитени природни обекти с уникално биологично разнообразие, а не обществени басейни или водни паркове. С наближаването на пика на летния туристически сезон от националния парк отправиха официален призив към всички туристи да проявяват отговорност, да уважават природата и в никакъв случай да не влизат във водите на планинските езера.