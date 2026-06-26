Български гражданин с инициали Р. Д. М. е задържан под стража в Румъния по обвинение, че е дал 100 000 евро подкуп на висш служител от Националната служба за хазарта (ONJN), за да бъдат прекратени без санкции проверки срещу хазартна компания. Последната вноска от парите е предадена при полицейска акция на 16 юни 2026 г. и е заснета от антикорупционните прокурори, съобщават румънските издания HotNews.ro, Mediafax и Jurnalul, позовавайки се на мотивите на Букурещкия трибунал.

Какво твърдят прокурорите

По данни на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) обещанието за 100 000 евро е било отправено през април 2026 г. към генералния секретар на ONJN Нарчис Годяну, който в хода на разследването е станал упълномощен сътрудник на прокуратурата. Според мотивите на съда сумата е била предадена на части: 45 000 евро и 5 000 евро през април, а остатъкът от 50 000 евро — на 16 юни, когато е извършено задържане на местопрестъплението. Едната от вноските е била връчена в плик, се посочва в съдебния акт.

Целта на плащането, твърдят прокурорите, е била съответната хазартна фирма да не бъде санкционирана и проверките на ONJN да приключат благоприятно за оператора, без да се стига до сигнал до службата за борба с изпирането на пари. Антикорупционната дирекция не назовава компанията, но румънски медии допускат, че може да е българска.

Кой е посредникът по схемата

Като посредник по случая прокурорите сочат Одета Кристинела Нестор, на 49 години — бивш председател на ONJN в периода 2013–2017 г., назначена тогава от Виктор Понта и освободена от Сорин Гриндяну. След напускането на службата тя става консултант в сектора и оглавява Асоциацията на операторите на дистанционни хазартни игри (AOJND) — лобистка структура за онлайн букмейкърите. След задържането ѝ Нестор е отстранена от ръководството на асоциацията.

Букурещкият трибунал е разпоредил 30-дневно задържане под стража за двамата обвиняеми. Срещу Нестор са повдигнати обвинения за съучастие в получаване на подкуп, даване на подкуп в условията на продължавано престъпление и подбудителство към използване на служебна информация, която не е предназначена за публичност. По данни на съда тя е предала и по-малки суми — общо 1500 евро и 2000 леи на служител на ONJN, както и 500 евро на директор в дирекция на службата за ускоряване на проверки.

Джакпотът от 5,4 милиона лева в основата на делото

Според мотивите на трибунала в центъра на разследването стои джакпот в размер на 5 423 731,42 леи (около 1 милион евро), спечелен през 2023 г. Печалбата е предизвикала проверки на ONJN, които, според съда, са можели да доведат до административни санкции и сигнал до прокуратурата. Прокурорите твърдят, че чрез генералния секретар на службата е бил осигурен достъп до банкова кореспонденция с непублична информация за финансови транзакции, свързани с печалбата.