Неизвестен извършител подпали два автомобила на българското посолство в Скопие, предизвиквайки сериозна дипломатическа и институционална реакция. Инцидентът се случи в централната част на града, където нападателят заля със запалителна течност една от служебните коли, след което пламъците бързо обхванаха и съседното превозно средство.

Районът около дипломатическата мисия беше незабавно отцепен от полицейски екипи, които извършиха оглед за събиране на доказателства, информира Nova. Извършителят на палежа е напуснал мястото на престъплението веднага след неговото осъществяване и в момента органите на реда го издирват. Към момента няма данни за пострадали граждани или служители при пожара, а официалните власти все още не разкриват детайли около мотивите на нападателя.

Позицията на правителството в Скопие

Правителството на Северна Македония излезе с официална позиция, в която категорично осъди вандалския акт срещу превозните средства с дипломатически статут. От кабинета подчертаха, че подобни действия представляват директна атака срещу сигурността, дипломатическите отношения и международното право. Властите в западната ни съседка увериха, че компетентните институции вече предприемат интензивни мерки за пълното изясняване на случая и разкриване на извършителите.

Македонското правителство изпрати ясно послание, че всеки опит за разпространяване на омраза, предизвикване на напрежение или нарушаване на сигурността ще бъде санкциониран с максимална строгост. Те допълниха, че държавата притежава необходимия капацитет и няма да позволи на отделни лица да петнят нейната репутация. Оттам изразиха очакване за бързо и ефикасно разследване, което да доведе до подходяща наказателна отговорност, като декларираха ангажираност към защитата на дипломатическите мисии и запазването на добросъседските отношения.

Острата реакция от София

Министерството на външните работи на Република България реагира остро на инцидента, определяйки палежа като демонстративен акт на агресия, който директно е застрашил здравето и живота на служителите в мисията. От ведомството разкриха ключов детайл, според който българският консул лично е участвал в потушаването на пожара с пожарогасител. Благодарение на неговата навременна намеса са били предотвратени значително по-големи материални щети. Българските власти настояха за незабавно и справедливо правораздаване от страна на македонските колеги.

Нарушение на международното право

Случаят беше коментиран и от бившия външен министър Георг Георгиев, който изрази своето възмущение в социалната мрежа Facebook. Той подчерта, че умишленият палеж на автомобил на дипломатическа мисия надхвърля рамките на обикновения вандализъм и представлява сериозно нарушение на Виенската конвенция и международното право. Според него Министерството на външните работи трябва официално да уведоми за инцидента европейските институции в лицето на Европейската комисия и Европейския парламент.

Георгиев алармира за зачестяваща ескалация на подобни прояви през последните години. Той напомни, че спазването на ценности като свобода и толерантност е фундаментален залог не само за успешната интеграция на Република Северна Македония в Европейския съюз, но и ясен признак за демократична зрялост и добросъседство. Поради тази причина той също призова компетентните органи в Северна Македония да действат максимално бързо за разкриване и наказване на виновните лица.