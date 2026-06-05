При опит за изпълнение на заповед за арест в Атлантик Сити, Ню Джърси, се стигна до тежка престрелка, в която централна фигура се оказа петдесет и две годишният Доналд Гарднър, известен в криминалните среди с псевдонима Доналд Каприоти. Според официалните съдебни документи Каприоти е убиец и рецидивист с богато досие, прекарал близо 20 години зад решетките.

Около 15:00 на 2 юни, в района на блок сто на Северен Флорида Авеню, служители на реда обграждат дома му за провеждане на операция, при което Каприоти оказва яростна съпротива и открива огън срещу полицаите. Кметът на града Марти Смол-старши по-късно поясни, че заподозреният е стрелял на месо, като един от куршумите е преминал на милиметри от главата на друг служител, който е оцелял само благодарение на защитната си каска. Самият Доналд Каприоти е починал на място по време на размяната на изстрели, след като е бил прострелян от полицай Робърт Рейнолдс, който е невредим.

Вследствие на стрелбата от страна на Каприоти обаче сериозно пострадаха двама служители на реда. Най-тежко е състоянието на тридесет и три годишния сержант Кристиян Иванов от тактическия отряд за специални оръжия и тактики (SWAT), който е родом от българския град Монтана и служи в управлението на Атлантик Сити от тринадесет години насам, където работи и неговият брат Ивайло. Иванов е транспортиран по спешност в Регионалния медицински център "Атлантикеър“ и все още се намира в интензивното отделение, където лекарите се борят за живота му, докато неговият пострадал колега вече е изписан от болницата без опасност за живота.

От Българо-американската полицейска асоциация разпространиха емоционално обръщение в социалните мрежи, с което призоваха за молитви в подкрепа на ранения сержант и семейството му. Тъй като инцидентът оставя съпругата на Иванов временно неработоспособна заради необходимостта да бъде неотлъчно в болницата и създава непредвидени разходи за малките им деца и предстоящата дълга реабилитация, колегите му организираха спешна дарителска кампания в платформата ГоуФъндМи.

Въпреки че местното полицейско управление поема изцяло преките медицински сметки, първоначално търсената сума от сто и седемдесет хиляди долара за страничните разходи на семейството беше събрана за броени часове в знак на солидарност, като към момента общата сума на даренията зад Океана вече надхвърля сто и осемдесет и пет хиляди долара.