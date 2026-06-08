Варшавската полиция разби мрежа за принудителна проституция, което доведе до задържането на седем български граждани и двама поляци, съобщи в понеделник информационната агенция PAP.

Групата е вербувала български жени, като им е обещавала работа в селскостопанския сектор. При пристигането им в Полша паспортите на жените са били конфискувани и те са били принуждавани да се занимават с проституция. Печалбата от тези престъпления е била инвестирана в недвижими имоти в България.

Разследващите също така установили, че групата е действала в крайбрежния град Кошалин между 2019 и 2022 г., където е извършила подобни престъпления.

Осем заподозрени са обвинени в участие в организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на хора и проституция, както и с грабежи, изнудване и разпространение на упойващи вещества.

Съдебно решение е постановено, че шестима от българските заподозрени са задържани за три месеца, а 36-годишна полякиня - за два месеца. 29-годишен поляк и един от българите са освободени от ареста.