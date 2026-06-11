Невероятно спасение: 14-годишна тийнейджърка преживя падане от 12-ия етаж
14-годишно момиче е оцеляло след падане от 12-ия етаж на жилищна сграда в турския град Адана. Въпреки тежкия инцидент животът му е извън опасност, съобщават турски медии.
По информация на сайта "Хаберлер“, цитирана от БТА, момичето е паднало от апартамента си при все още неизяснени обстоятелства.
Навес намалил силата на удара
Според първоначалните данни по време на падането тийнейджърката е преминала през навес на балкон, който е поел част от удара и е намалил скоростта при падането на земята. Това вероятно е изиграло ключова роля за оцеляването ѝ.
Инцидентът е заснет от камери
Моментът на падането е бил заснет от охранителни камери в района. На кадрите се вижда как хора, намиращи се наблизо, веднага се притичват на помощ на пострадалото момиче.
С множество счупвания, но без опасност за живота
След инцидента тийнейджърката е била транспортирана в болница. Медиците са установили множество счупвания, но състоянието ѝ не е животозастрашаващо.
Турските власти продължават работа по изясняване на причините, довели до падането. Към момента няма официална информация дали става въпрос за инцидент или за друга версия, която се проверява от разследващите.
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