Популярната турска актриса Берен Саат и съпругът ѝ, поп звездата Кенан Догулу, бяха арестувани при зрелищна операция срещу използването на наркотици в Истанбул и Мугла. Мащабната полицейска акция е насочена срещу притежанието, употребата и разпространението на забранени субстанции в средите на турския шоубизнес. При среднощните обиски на луксозни адреси са задържани общо 22-ма души от развлекателната индустрия на южната ни съседка, съобщи CNN Türk.
Кои са новозадържаните известни личности?
Обичаната в България Берен Саат, известна с главните си роли в хитовите сериали "Забраненият плод" и "Пепел от рози", е била отведена за разпит заедно със съпруга си. В ареста за срок от 24 часа са приведени още редица знакови лица:
- Кенан Догулу – известен поп изпълнител
- Енес Аръкан – популярен телевизионен и театрален актьор
- Бердан Мардини – известен певец
- Айше Хатун Йонал – модел, певица и бивша носителка на титлата "Мис Турция"
Всички задържани се подлагат на задължителни медицински прегледи и ДНК тестове чрез биологични проби (кръв и коса), за да се докаже наличието на наркотици в организмите им.
Разследването: Над 180 знаменитости са с положителни проби
Разследването на турските прокурори и Главната дирекция на полицията е започнало още в края на миналата година и продължава да се разраства на вълни. До момента в рамките на кампанията са разпитани и тествани стотици актьори, певци и продуценти. Сред проверяваните по-рано бяха мегазвезди като Джан Яман, Ханде Ерчел, Серенай Саръкая и продуцентът Тимур Савджъ. Според последните официални данни от разследването, общо 189 от тестваните досега популярни лица са дали положителни проби за наркотици. Сред тях се нареждат:
- Онур Туна – актьор, популярен като Месут от актуалния сериал "Моят прекрасен живот"
- Фейза Дживелек – изиграла ролята на Нилай в хитовия проект "Шербет от боровинки"
- Мабел Матиз (Фатих Караджа) – един от най-популярните алтернативни певци в Турция
- Block 3 (Хакан Айдън) – известен турски рап изпълнител
Турските власти обявиха, че няма да правят компромиси с обществени личности и акцията ще продължи до пълното разбиване на наркотичните мрежи, захранващи елита.
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