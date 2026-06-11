Популярната турска актриса Берен Саат и съпругът ѝ, поп звездата Кенан Догулу, бяха арестувани при зрелищна операция срещу използването на наркотици в Истанбул и Мугла. Мащабната полицейска акция е насочена срещу притежанието, употребата и разпространението на забранени субстанции в средите на турския шоубизнес. При среднощните обиски на луксозни адреси са задържани общо 22-ма души от развлекателната индустрия на южната ни съседка, съобщи CNN Türk.

Кои са новозадържаните известни личности?

Обичаната в България Берен Саат, известна с главните си роли в хитовите сериали "Забраненият плод" и "Пепел от рози", е била отведена за разпит заедно със съпруга си. В ареста за срок от 24 часа са приведени още редица знакови лица:

Кенан Догулу – известен поп изпълнител

Енес Аръкан – популярен телевизионен и театрален актьор

Бердан Мардини – известен певец

Айше Хатун Йонал – модел, певица и бивша носителка на титлата "Мис Турция"

Всички задържани се подлагат на задължителни медицински прегледи и ДНК тестове чрез биологични проби (кръв и коса), за да се докаже наличието на наркотици в организмите им.

Разследването: Над 180 знаменитости са с положителни проби

Разследването на турските прокурори и Главната дирекция на полицията е започнало още в края на миналата година и продължава да се разраства на вълни. До момента в рамките на кампанията са разпитани и тествани стотици актьори, певци и продуценти. Сред проверяваните по-рано бяха мегазвезди като Джан Яман, Ханде Ерчел, Серенай Саръкая и продуцентът Тимур Савджъ. Според последните официални данни от разследването, общо 189 от тестваните досега популярни лица са дали положителни проби за наркотици. Сред тях се нареждат:

Онур Туна – актьор, популярен като Месут от актуалния сериал "Моят прекрасен живот"

Фейза Дживелек – изиграла ролята на Нилай в хитовия проект "Шербет от боровинки"

Мабел Матиз (Фатих Караджа) – един от най-популярните алтернативни певци в Турция

Block 3 (Хакан Айдън) – известен турски рап изпълнител

Турските власти обявиха, че няма да правят компромиси с обществени личности и акцията ще продължи до пълното разбиване на наркотичните мрежи, захранващи елита.