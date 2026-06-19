Брутален инцидент шокира Великобритания, след като 30-годишен мъж беше арестуван по подозрение в опит за убийство на тригодишно момче. Детето е било хвърлено в заграждение с крокодили в популярна зоологическа градина в графство Кеймбриджшир, Англия. Момчето е спасено, но е хоспитализирано в критично, но стабилно състояние с тежки наранявания.

Полицията разследва нападение от непознат

Служители от звеното за борба с тежки престъпления към полицията в Кеймбриджшир веднага са започнали разследване на случая. Органите на реда разкриха шокиращ детайл – според първоначалните данни нападателят и детето изобщо не са се познавали.

Заподозреният е 30-годишен мъж от съседното графство Норфолк. Той е задържан на място веднага след получаването на сигнала за дете, попаднало в капана на опасните влечуги. Специално обучени полицаи в момента оказват пълна подкрепа на семейството на пострадалото момче в болницата.

Пропуски в сигурността на зоопарка?

Зоологическата градина, в която се отглеждат над 100 екзотични животни, се рекламира като атракция с множество активности, изключително подходящи за семейства с деца. На официалния уебсайт на парка дори се предлага услугата "хранене на крокодили" срещу сумата от 80 паунда. Случаят обаче повдигна сериозни въпроси относно мерките за сигурност в обекта, информира bTV.

Просто е невероятно хората да могат да гледат животните отвисоко, без бариери. Това те вдъхновява, защото те са там в реалния живот... споделя през 2019 г. тогавашният директор на парка Анди Джонсън.

След инцидента критици на подобни открити заграждения настояват за спешна ревизия на сигурността, за да се предотврати достъпът на външни лица до опасните хищници. Разследването по случая продължава.