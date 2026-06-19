Брутален инцидент шокира Великобритания, след като 30-годишен мъж беше арестуван по подозрение в опит за убийство на тригодишно момче. Детето е било хвърлено в заграждение с крокодили в популярна зоологическа градина в графство Кеймбриджшир, Англия. Момчето е спасено, но е хоспитализирано в критично, но стабилно състояние с тежки наранявания.
Полицията разследва нападение от непознат
Служители от звеното за борба с тежки престъпления към полицията в Кеймбриджшир веднага са започнали разследване на случая. Органите на реда разкриха шокиращ детайл – според първоначалните данни нападателят и детето изобщо не са се познавали.
Заподозреният е 30-годишен мъж от съседното графство Норфолк. Той е задържан на място веднага след получаването на сигнала за дете, попаднало в капана на опасните влечуги. Специално обучени полицаи в момента оказват пълна подкрепа на семейството на пострадалото момче в болницата.
Пропуски в сигурността на зоопарка?
Зоологическата градина, в която се отглеждат над 100 екзотични животни, се рекламира като атракция с множество активности, изключително подходящи за семейства с деца. На официалния уебсайт на парка дори се предлага услугата "хранене на крокодили" срещу сумата от 80 паунда. Случаят обаче повдигна сериозни въпроси относно мерките за сигурност в обекта, информира bTV.
След инцидента критици на подобни открити заграждения настояват за спешна ревизия на сигурността, за да се предотврати достъпът на външни лица до опасните хищници. Разследването по случая продължава.