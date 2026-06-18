Сделката за хотел "Марица" все още не е финализирана, съобщиха за Plovdiv24.bg представители на Пловдивската компания "Хъс", инвеститор на новия строеж на мястото на хотела. На какъв точно етап са процедурите по приключване на сделката знаят юристите, които се занимават с това. Но ако има някакви заличавания, то е явно, че "Виктория груп корпорейшън" ЕАД си изчиства заемите, които е давала, коментираха от "Хъс" по повод информация, че в момента собствеността се събира обратно в ръцете на компанията, за да може имотът да бъде предложен на бъдещия купувач.

От Имотния регистър наистина е видно, че има апорт на непарични вноски към едноличното акционерно дружеството. Споменават се дружествата "Виктория груп"АД, "Стара"АД, "Лавана"ООД , "Захарен комбинат Пловдив" АД и др.

Крайните собственици на терена обаче са семейство Ветко и Маринела Арабаджиеви, независимо, че капитала е на Сейшелите, коментираха още бъдещите инвеститори.

Както вече Plovdiv24.bg писа, идеите и намеренията на "Хъс" са да се запази името "Марица". Но дали на това място ще има хотел, или това ще бъде комплекс с жилищни сгради и офиси, това все още не е ясно. Най-вероятно там ще бъдат построени жилищни сграда.

В момента се демонтира ниската сграда до основния хотел.

"Виктория груп корпорейшън" ЕАД е българско акционерно дружество (ЕИК: 115951061), регистрирано през 2008 г. с адрес на управление в гр. София. Компанията фигурира в регистрите и има история на свързаност с икономически проекти и активи в сектори като туризма, недвижимите имоти и хранително-вкусовата промишленост - "Захарен комбинат Пловдив".

Видно от фирменото досие едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице в Сейшелите. Наличният капитал на дружеството е в размер на 59224670.05 €.