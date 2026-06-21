Трима осъдени убийци получиха доживотни присъди без право на замяна, след като ликвидираха детеубиец в една от най-строго охраняваните британски затворнически институции. Кадри от видеонаблюдение, публикувани от Кралската прокурорска служба, разкриват хладнокръвието, с което е извършено нападението.

Жертвата, 33-годишният Кайл Беван, излежавал доживотна присъда в затвора Уейкфийлд, заради бруталното убийство на двегодишната си доведена дъщеря Лола Джеймс в Уелс. Заради тежестта на престъпленията, които приютява, институцията е получила прозвището "Имението на чудовищата".

Хладнокръвно планирано нападение

Записите показват как тримата осъдени, Марк Фелоус с прякор "Ледения", Лий Нюъл и Дейвид Тейлър, следват Беван в килията му. Преди да го нападнат, те се смеят и шегуват, а Фелоус е с поставени найлонови ръкавици. След нападението извършителите подреждат тялото в леглото, за да създадат впечатление, че мъжът спи. Беван е открит едва на следващата сутрин, часове след смъртта си.

Според прокуратурата групата изпитвала силна неприязън към уязвимите затворници, сред които сексуални престъпници и осъдени за престъпления срещу деца. Една от вероятните мотивации, посочени от обвинението, е стремежът на тримата да бъдат преместени в друг затвор.

Тежко криминално минало и за тримата

И тримата осъдени са с особено жестоко минало. За Марк Фелоус, на 45 г., това е трето убийство, преди това той е застрелял две известни фигури от престъпния свят в Салфорд. Лий Нюъл, на 57 г., вече е излежавал доживотна присъда за убийство, а зад решетките е и заради ликвидирането на друг детеубиец през 2013 г. Дейвид Тейлър, на 64 г., е признат за виновен за убийството на млада жена, чието тяло никога не е открито, както и за опит за убийство на полицейски служител.

Присъдите бяха произнесени по време на заседание в Кралския съд в Лийдс. Тримата ще прекарат остатъка от живота си зад решетките без възможност за условно предсрочно освобождаване