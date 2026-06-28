Паметникът в градинката срещу храм "Света Петка" на бул. "Княгиня Мария Луиза" на отец Камен Вичев няма надпис на кого е. Красива склуптура, но нито табелка, нито надпис върху паметника казват на кого е. Надявам се да се постави такъв. Това написа до Plovdiv24.bg редовен читател на медията ни.

Скулптурата е поставена в знак на почит към отец Камен Вичев. Той беше провъзгласен за блажен заедно с Йосафат Шишков и Павел Джиджов от покойния папа Йоан Павел II при посещението му в Пловдив на 26 май 2002 г. - половин век разстрела на католическите свещеници - успенци. В началото на тържествена меса на открито на площад "Централен" папа Йоан Павел II обяви, че на 13 ноември ще се почита паметта на Вичев, Шишков и Джиджов, датата влиза в църковния католически календар и те ще бъдат споменавани като небесни покровители.

През нощта на 4 юли 1952 г. отец Камен Вичев е арестуван и обвинен, че е водач на католически заговор срещу сигурността на държавата. Заедно с него в семинарията на успенците в Пловдив е арестуван и отец Павел - втори в списъка на обвиняемите. На съд са предадени общо 40 католици, от които 27 свещеници и една монахиня. Те са обвинени в създаване на "шпионска и заговорническа католическа организация в България", работила за Ватикана и западни разузнавания. Процесът стартира на 29 септември и продължава до 3 октомври 1952 г.

Народният съд признава епископ Евгений Босилков, отец Йосафат Шишков, отец Павел Джиджов и отец Камен Вичев за виновни и ги осъжда на смърт, а останалите на различни срокове затвор. Смъртната присъда е изпълнена в нощта на 11 срещу 12 ноември 1952 г. И досега не се знае на кое място в Софийските гробища са погребани свещениците.

Отец Камен Вичев е роден на 23 май 1893 г. в с. Срем, Бургаска област. Завършил е висше богословско образование в Белгия. След като защитава докторат по богословие в университета в Страсбург през 1930 г., е назначен за преподавател по философия в колежа "Свети Августин" в Пловдив. Той е сътрудничил на католическия вестник "Истина" и списание "Византийски изследвания".

Отец Павел Джиджов е роден на 19 юли 1919 г. в Пловдив. Следва философия и богословие в гр. Лормоа край Париж. Продължава в България задочно богословското си образование, по-късно следва икономика и социални науки във Варна. Като студент отец Павел не крие антикомунистическите си убеждения, затова е следен от новата власт. Настоятелите му поверяват домакинството на колежа "Свети Августин" в Пловдив, по-късно е назначен за иконом и снабдител на източния Викариат.

Отец Йосафат Шишков е роден на 9 февруари 1884 г. в Пловдив. Завършил е философия и богословие в Белгия, бил е учител в колежа "Свети Августин" в Пловдив и директор на малката семинария от седми до осми клас "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Ямбол, където се обучават ученици от двата обреда - източен и латински. Отец Йосафат е първият човек в Ямбол, който доставя и ползва пишеща машина на кирилица, въвежда киното в обучението, организира вечеринки за младежите, където за пръв път благодарение на него се слуша грамофон. Чест негов гост в семинарията е монсеньор Ронкали, тогава папски представител в България. Отец Йосафат е бил настоятел и енорийски свещеник във Варна. Тук през декември 1951 г. е арестуван и обвинен, че е един от "най-старите шпиони".