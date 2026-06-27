Напусна ни бившият пловдивски народен представител, писател и общественик Юлий Славов, като за неговата кончина съобщиха близките му в социалните мрежи. Тъжната вест беляза пловдивската общественост, а последното сбогом с видния гражданин ще бъде дадено утре, информира Plovdiv24.bg.

Юлий Славов е роден на 1 юли 1939 г. в Пловдив в семейство на потомствени пловдивчани. Баща му е бил юрист, завършил престижния университет в Сорбоната, а майка му е притежавала диплома от Музикалната академия "Панчо Владигеров". Животът на Славов обаче е белязан от тежки изпитания още от ранно детство – едва 6-годишен той прекрачва прага на Софийския централен затвор за свиждане с баща си, който е осъден от Втори състав на Народния съд. На 18-годишна възраст, след наложена забрана да кандидатства за висше образование, той започва работа като хамалин в предприятието "Елпром" - Пловдив, но впоследствие успява да завърши машинно инженерство.

В по-късен етап от своя живот Юлий Славов се утвърждава като активна обществена и политическа фигура. Той заема позициите на съветник и председател на районния съвет "Централен" в Пловдив, а също така е член и председател на Клуб 40 на СДС-Пловдив. Избран е за народен представител в 38-ото Народно събрание, където развива дейност в парламентарната група на Обединените демократични сили.

Забележителен момент в неговата биография се отваря, когато е на 60 години. Тогава той получава официална покана и взема участие в престижната Молитвена закуска във Вашингтон заедно с тогавашния американски президент Бил Клинтън. Славов приключва активната си кариера и се пенсионира като народен представител на 62-годишна възраст.

Поклонението пред паметта на пловдивския общественик и писател ще се състои утре, 28 юни. Траурната церемония и погребението ще започнат от 12:00 часа в църквата, намираща се на територията на Централните гробища.