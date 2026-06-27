Община Пловдив получи две оферти в повторно обявената обществена поръчка за изграждане на нова светофарна уредба на натовареното и опасно кръстовище между улиците "Богомил“ и "Лев Толстой“. Проектът с прогнозна стойност от 103 800 евро с ДДС цели да реши проблемите с пътната безопасност в района, като кандидатите за изпълнение вече са ясни, информира Plovdiv24.bg.

В поръчката този път кандидатстват две фирми, като и двете предложения са под максималния бюджет на местната администрация. "Пенон“ ООД участва в конкурса с оферта на стойност 103 080 евро, докато предложението на "Ват сервиз“ ЕООД възлиза на 103 680 евро.

Предистория и прекратяване на първата поръчка

До повторното стартиране на поръчката се стигна, след като Община Пловдив изцяло прекрати предходната процедура за обекта, припомня Plovdiv24.bg. Тогава назначената експертна комисия отстрани и тримата участващи кандидати, тъй като техническите им оферти не съответстваха на изискванията на възложителя. В първия конкурс участие взеха "Елвеко – Електромонтажи“ ЕООД с предложение от 99 866 евро, "Парсек Груп“ ЕООД със сума от 91 200 евро и "Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД с оферта в размер на 86 527 евро. Експертите тогава констатираха, че нито един от техническите планове не е подготвен съобразно условията, което наложи спирането на поръчката и пренасрочването на новия краен срок за документи до 18 юни.

Технически параметри и обхват на инженеринга

Новата светофарна уредба е от изключително значение за пътната безопасност в Пловдив заради честите катастрофи и постоянните задръствания в час пик. Обществената поръчка предвижда пълен инженеринг, който включва три основни и взаимосвързани компонента:

Проектиране: Еднофазно изготвяне на технически инвестиционен проект спрямо утвърдените спецификации.

Строителство: Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите наредби за въвеждане в експлоатация, което ще стартира веднага след влизане в сила на разрешението за строеж.

Авторски надзор: Упражняване на постоянен контрол по време на реалните строителни дейности от правоспособни лица за точното спазване на проекта съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ.

Модерни технологии за безопасност

Самата светофарна уредба ще внедри съвременна микропроцесорна система, оборудвана със специални трафик детектори, която ще осигури директна връзка с Центъра за управление на трафика в града. За пешеходците се предвижда сериозно подобрение на достъпността и сигурността чрез монтиране на звукова сигнализация и съвременни бутони за индивидуална заявка на зеления сигнал.