Община Пловдив успешно възстанови и засади с цветя и туи зелената зона на бул. "Цариградско шосе“, след като неочаквано открит подземен кабел провали планираното изграждане на нов паркинг. Строителните дейности бяха прекратени броени дни след старта им, за да се спестят мащабни и непредвидени разходи от общинския бюджет.

Първоначалната идея предвиждаше обособяването на 45 коси паркоместа за улесняване на гражданите и разтоварване на трафика в дясната лента на булеварда, информира Plovdiv24.bg.

Туите вече са засадени © Plovdiv24.bg

Скрит кабел спря багерите

Макар багерите вече да бяха изринали пръстта в зелената площ от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до бул. "Освобождение“, проектът на стойност 120 000 евро беше спрян на втората седмица. Проверката установи, че под широкия тротоар преминава подземен силов енергиен кабел, който липсва в подземния кадастър. От Електроенергийния системен оператор посочиха, че евентуалното му изместване би струвало излишно скъпо, което принуди местната власт да преустанови работата.

Очаква се туите да бъдат поливани редовно © Plovdiv24.bg

Естествена зелена стена вместо асфалт

Ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов обяви, че на мястото на нереализирания паркинг ще бъде оформена естествена "зелена стена“ от храсти и дървета, което към днешна дата вече е факт. Пространството между жилищните сгради и пътното легло от южната страна на бул. "Цариградско шосе“ вече е преобразено с новозасадена растителност, която ще има за цел да намали нивата на шум и замърсяване от интензивния автомобилен трафик.

Багерите вече ги няма, а туите да пораснат © Plovdiv24.bg

Бъдещи екологични планове за района

Първоначалните намерения на районната администрация да разшири проекта с още места откъм гробищния парк и така да осигури общо 100 паркоместа в зоната, вече са напълно преформатирани. След възникналата ситуация фокусът се измества изцяло върху подобряването на околната среда.