Община Пловдив събра точно три оферти в обществената поръчка за мащабна реконструкция на пътната инфраструктура, която ще обхване ключови зони в районите "Северен“, "Източен“ и "Централен“. Проектът предвижда обновяване на улици, булеварди и подлези в трите градски части на обща прогнозна стойност от 1,6 млн. евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg. В процедурата за избор на изпълнител са се включили общо три дружества: "Драгиев и ко“ ООД, "Европейски пътища“ АД и "Парсек груп“ ЕООД. Крайният срок, в който заинтересованите фирми можеха да подават своите оферти или заявления за участие, изтече на 22 юни. Предстои да бъде обявена датата на отваряне на ценовите предложения.

Обхват и цели на пътната модернизация

Инфраструктурният проект е насочен към изграждането на изцяло нови или рехабилитация на съществуващи паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки в трите пловдивски района. Дейностите имат за цел да облагородят обществените пространства, като едновременно с това се повиши безопасността на движението, отводняването и носимоспособността на пътните конструкции. Планираните мерки включват още изграждане на велоалеи, ремонт на паркинги, монтиране на антипаркинг елементи и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Строителството ще обхване и модернизация на уличното осветление, както и ремонт на отводнителните, поливните и тръбните мрежи с цел намаляване на шума и пречистване на градския въздух.

Специфики на финансирането и изисквания към бизнеса

Процедурата стартира без изрично осигурено финансиране към момента. Необходимите средства трябва да бъдат заложени в общинския бюджет за следващите две години, като се предвиждат 600 000 евро с ДДС за 2026 г. и останалите 1 000 000 евро с ДДС за 2027 г. В договора е заложена клауза, според която всяка от страните може да поиска прекратяване след три месеца при липса на пари, а след 10-ия месец той се прекратява автоматично без дължими неустойки. Не се предвижда авансово плащане за бизнеса, а гаранцията за изпълнение е фиксирана на 5% от стойността без ДДС.

Избор на изпълнител и липса на обособени позиции

Община Пловдив е взела решение да не разделя поръчката на обособени позиции, за да гарантира еднаква визия на обектите и да предотврати технически трудности, оскъпяване или проблеми с координацията. Срокът за изпълнение на всички дейности е 2 години или до изчерпване на финансовите средства, а изборът на бъдещия контрагент ще бъде направен изцяло на база критерия "най-ниска цена“. Избраната компания трябва да притежава поне 5 години опит в сходно строителство и да е изпълнила минимум по 4 000 кв.м паважни, тротоарни и асфалтови настилки. Официален възложител на обществената поръчка е кметът на община Пловдив Костадин Димитров.