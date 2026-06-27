На 27 юни отбелязваме Световния ден на риболова, а Началникът на отделението по ендокринология и болести на обмяната на веществата в "УМБАЛ-Пловдив“ д-р Станимира Станчева - Василева напомня, че поради уникалния си състав рибата се определя като "суперхрана“. Празникът се чества официално от 1985 година насам по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена в Рим през 1984 година, информира Plovdiv24.bg.

Какво представляват суперхраните

Суперхраните са група храни с изключително високо съдържание на полезни хранителни вещества като витамини, минерали, антиоксиданти и протеини. Сред най-често посочваните представители в тази категория са сьомга, какао, спанак, боровинки, бадеми, куркума, броколи, зеле, чесън и киноа. Те са задължителна част от балансираната здравословна диета и са напълно подходящи за хора от всяка възраст, включително деца, подрастващи, бременни жени и активни спортисти. Редовната им консумация носи доказани ползи за организма, като намалява риска от инфаркт и инсулт, подобрява когнитивните способности на мозъка, паметта и зрението, бори се с депресията и безсънието, поддържа здравето на костите и зъбите, и подпомага регулирането на холестерола. На някои от тях се приписват свойства да забавят дегенеративните процеси в нервната система при болест на Алцхаймер или да действат антиастматично при децата.

Уникалният състав на рибното месо

Рибата се нарежда сред суперхраните заради балансирания аминокиселинен състав на своите белтъци, което осигурява бързо храносмилане и оптимално усвояване от тялото. Тя съдържа есенциални омега-3 и омега-6 мастни киселини, които не се произвеждат от човешкия организъм и трябва да се набавят изцяло чрез храната. Техните производни /простагландини/ разширяват кръвоносните съдове и предотвратяват слепването на тромбоцитите, намалявайки риска от сърдечно-съдови заболявания. По съдържание на калций и фосфор рибата е на второ място след млечните продукти, като морските видове са богати и на микроелементите йод и флуор. Мазните риби осигуряват естествен витамин Д за здрави кости и зъби, а витамин В2 в състава им се грижи за правилното функциониране на кръвните клетки.

Видове риба според мазнините и калориите

В зависимост от количеството мазнини в състава си, рибите се разделят на три основни вида:

Постни риби (съдържат до 5% мазнини) – треска, хек, толстолоб, бяла риба, калкан, попчета, сафрид, пъстърва, кефал, лефер.

Полутлъсти риби (съдържат между 5% и 10% мазнини) – шаран, акула.

Тлъсти риби (съдържат над 10% мазнини) – сардина.

Калориите варират сериозно според конкретния вид, като немазните риби съдържат около 70-110 ккал, а мазните – между 150 и 250 ккал за 100 грама. Начинът на термична обработка също има огромно значение за диетата, тъй като пържената риба е много по-калорична в сравнение с приготвената на пара или изпечената във фурна.

Полезни вещества в различните видове на пазара

Българският пазар предлага голямо разнообразие от рибни продукти със специфични предимства за здравето:

Сьомга – изключително богата на омега-3 мастни киселини и калций.

Скумрия – отличен източник на есенциални мастни киселини и високо белтъчно съдържание.

Пъстърва – осигурява големи количества селен, калий, витамин В6 и витамин В12.

Треска – притежава високо съдържание на ценния елемент йод.

Сардини – истинска "бомба“ от витамини и микроелементи, богати на витамин Д, калций, селен, магнезий, мед, цинк и манган.

Херинга – явява се отличен естествен източник на витамин Д и селен.

Ципура – доставя на организма едновременно витамин Д, селен и желязо.

Противопоказания и рискове при консумация

Въпреки огромните ползи, съществуват и някои медицински противопоказания за прием на риба, като основното сред тях е наличието на алергия. Трябва да се има предвид, че големите хищни риби акумулират високи нива на живак, поради което не са препоръчителни за бременни жени и малки деца. Видове като скумрия, херинга и сардини съдържат големи количества пурини, които участват в обмяната на пикочната киселина, което ги прави напълно неподходящи за хора, страдащи от подагра или бъбречно-каменна болест. Освен това, консумацията на определени риби може да причини паразитни или бактериални инфекции при имунокомпрометирани пациенти с намален имунитет.

Препоръки за ендокринно болни пациенти

Д-р Станимира Станчева - Василева подчертава, че всички пациенти с ендокринни заболявания могат и трябва да се възползват от ползите на рибата. Тя е задължително да присъства ежеседмично в техния хранителен режим, като се приготвя по различни здравословни начини и се комбинира правилно с въглехидратни, зеленолистни или кореноплодни зеленчуци.

Консумацията на разнообразни видове риба не само доставя пълния спектър от полезни вещества на човешкото тяло, но и подпомага поддържането на контролиран и устойчив риболов в световен мащаб.

За консултации гражданите могат да потърсят д-р Ст. В. Станчева-Василева и нейния екип в Първо вътрешно отделение по Ендокринология при "УМБАЛ-Пловдив“ на телефон 032-906-187 или мобилен 0889 689-331.