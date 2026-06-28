Медицинският университет в Пловдив бележи сериозен ръст на кандидат-студентите за предстоящата учебна година, като общият брой на подадените документи достигна рекордните 2225. Зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова отбеляза, че тази цифра категорично надхвърля миналогодишните 2146 кандидати, както и отчетените 1950 души през 2024 година. В кампанията традиционно доминират жените, които тази година са 1678, но се забелязва и осезаемо активизиране сред мъжете, чийто брой е нарaснал със 70 и вече достига 547 души.

Абсолютен фаворит сред желанията остава специалност "Медицина“, за която ще се състезават общо 755 младежи. Тъй като заявеният държавен прием е за 127 места и университетът поддържа правилото за равен брой момичета и момчета, предварителните прогнози очертават сериозна конкуренция. При жените зад едно място стоят осем кандидатки, докато при мъжете съотношението е четирима за едно място. Новост през тази кампания е очакваният прием под условие, който ще се задейства след министерско постановление.

То ще регламентира списък с работодатели, готови да поемат изцяло или частично таксите за обучение на студенти, срещу ангажимент от тяхна страна да останат на работа в съответното здравно заведение за срок от пет години след дипломирането си.

Голям интерес има и към останалите магистърски програми, като "Дентална медицина“ е посочена като първо желание от 425 души при планиран прием от 97 места, а за "Фармация“ се борят 148 кандидати за общо 85 места.

Изпитният маратон за тези три специалности стартира с биология на 30 юни и продължава с химия на 1 юли. За осигуряване на максимална прозрачност изпитният вариант ще бъде изтеглен чрез томбола от кандидат-студент, избран измежду присъстващите в първа аудитория на Аудиторния комплекс.

Положителна тенденция се наблюдава и във Факултета по обществено здраве, където кандидатите са се увеличили до 316 спрямо 281 през изминалата кампания. Сред тях се открояват желаещите да учат за акушерки и лекарски асистенти, както и за медицински сестри. Професията на медицинската сестра вече е официално защитена, което има за цел да мотивира младите хора и да реши критичния недостиг на кадри в сектора.

Медицинският колеж също привлича повече кандидати, като общият им брой е нараснал с 59 души и е достигнал 579. Най-желана там е специалността "Рехабилитация“, но истински рекорд за поредна година отчита "Медицинска козметика“, където за едно от двадесетте свободни места се борят по осем души. Сериозен е и напливът за помощник-фармацевти, зъботехници и рентгенови лаборанти.

Писменият изпит по етика за кандидатстващите в Колежа и за бакалавърските специалности ще се проведе на 2 юли и ще продължи два часа, а бъдещите зъботехници ще трябва да преминат и през петчасово практическо изпитание по скулптиране на следващия ден.