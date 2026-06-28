Пътуването до морето през настоящата година излиза по-скъпо в сравнение с миналото лято заради повишените цени на масовите горива, предизвикани от конфликта в Близкия изток. Средните стойности на бензина и дизела по родните бензиностанции са по-високи с 24 евроцента на литър спрямо 2025 г.

Макар шофьорите да продължават да плащат повече на колонките, по-скъпите горива не отказват летуващите от плановете им. Изчисленията показват, че при среден разход от около 7 литра на 100 километра, маршрутът от София до Бургас и обратно възлиза на 83 евро, което представлява ръст с 13 евро спрямо същото време на миналата година. Милена Алексиева споделя, че е решила да спести от разходи на самото море, като предпочита да паркира автомобила си и да се придвижва пеша, тъй като разстоянията не са фатално големи.

Възможност за спад в цените в разгара на лятото съществува при постигане на трайно примирие в Близкия изток. Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация поясни, че ако сегашните нива се задържат през следващите 15 дни, може да се очаква понижение по бензиностанциите. Той допълни, че в рамките на месец дизелът е поевтинял с 12%, а бензинът също е тръгнало надолу, което е положителна тенденция за летните отпуски. Допълнителен фактор е поведението на големите икономики – ако Съединените щати и Китай не започнат да възстановяват изразходените си запаси, пик в потреблението, който да вдигне цените, може и да липсва.

В началото на отпускарския сезон не се отчита масов интерес към пътуванията през цялата седмица. Пред bTV управителят на бензиностанция Юлиан Вълчев отбелязва раздвижване и увеличение на потреблението предимно в дните четвъртък, петък, събота, а понякога и в понеделник, докато през останалото време обектите остават празни.

Повишението при горивата оказа влияние и върху автобусния транспорт до морето, като цената на билета до Бургас вече е 19 евро. Този вид придвижване остава по-изгоден, ако човек пътува сам, но за цяло семейство пътуването с личен автомобил продължава да бъде по-рентабилната опция.