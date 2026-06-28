Повишаващите се температури в Европа и прогнозите на метеоролозите за термометри, достигащи до 40 градуса в понеделник, поставят на сериозно изпитание шофьорите, тъй като проучвания доказват, че тъмните автомобили се нагряват с до 15-20 градуса повече от светлите и крият по-голям риск от инциденти на пътя.

Механизъм на нагряване при различните цветове

Тъмните цветове абсорбират по-големи количества слънчева радиация, докато светлите имат свойството да я отразяват. Автомобили в черен, тъмносин или тъмносив цвят поемат слънчевата енергия, пренасят я към каросерията, а оттам тя се отделя директно във въздуха в кабината. Напълно обратно работят нюанси като бяло, сребристо и бежово – те отразяват значителна част от слънчевите лъчи и по този начин поддържат по-ниски температурни нива в купето.

Температурни рекорди в интериора

При външни температури от порядъка на 38-40 градуса, вътрешността на тъмен автомобил, оставен на слънце, може да премине границата от 60 градуса, докато при бяла кола този ефект е намален с около дузина градуса. Самата боя по каросерията обаче не е единственият фактор. Тъмните елементи в купето, особено черната кожена тапицерия, поемат топлината много по-интензивно от светлите материали и могат да причинят изгаряния при докосване. Воланът в изложен на директно слънце автомобил често се нагрява до температури, надвишаващи 70 градуса.

Подходящи нюанси и методи за защита

Когато основен приоритет за шофьора е поддържането на ниска температура в кабината, бялото е най-ефективният избор, понеже отразява най-голямата част от видимия светлинен спектър. Веднага след него се нареждат сребристите нюанси и палитрата от светли металици, които комбинират добра отражаемост с естетически вид. Подходящи за горещото време са също кремавите, бежовите и пастелните тонове. Изборът на черно, тъмносиньо и тъмносиво е най-неблагоприятен в жегата, но използването на матови лакове и специализирани покрития с отразяващи свойства може да ограничи нагряването. Неблагоприятното въздействие на тъмната каросерия може да се неутрализира и чрез оборудване като ефективна климатизация, вентилирани седалки и керамично затъмняване на прозорците.

Връзка между цвета и безопасността на пътя

Проучвания на Университета Монаш относно видимостта на превозните средства показват, че ярките и контрастни цветове намаляват риска от инциденти. Белите коли регистрират между 10 и 12 процента по-малко сблъсъци в сравнение с тъмните, поради по-добрата си забележимост през деня, нощта и при мъгла. Групата на най-безопасните нюанси се допълва от жълто, оранжево и бежово-златно. От друга страна, черните коли показват до 12 процента по-висок риск от катастрофи, най-вече заради ниския контраст с асфалта и слабата видимост след стъмване, в сянка или под дъжда. Червеният цвят понякога се бърка със стоп светлините, а тъмносиният се слива с небето, което ги поставя в зоната на средния риск. Въпреки че някои анализи не отчитат глобално статистическо въздействие, експертите са единодушни, че цветът е от ключово значение при лошо време, през нощта, на разсъмване и на здрач.