Повредите в автомобилната охладителна система много често се дължат на съвсем дребни течове, които шофьорите масово подценяват, без да подозират за сериозните рискове за двигателя. Този проблем е изключително разпространен и изисква незабавна реакция, за да се избегнат тежки механични аварии.

Често срещана повреда при пластмасови части

Основната причина за загубата на течност се крие в материалите, използвани за изработката на компонентите. Много от изтичанията на антифриз възникват заради увредени пластмасови детайли, чието внедряване цели намаляване на производствените разходи. Най-слабото звено в тези елементи е силиконовото уплътнение, което с течение на времето и вследствие на непрекъснатия контакт с антифриза се разгражда и губи своята водонепроницаемост. В резултат на това се появява теч, който постепенно се разширява. Освен това самата пластмаса отслабва при експлоатация, което води до образуването на малки пукнатини или счупвания – дефект, който не е ограничен до една марка, а засяга модели на различни производители.

Обикновено проблемът се появява след 150 000 км

Точният момент на поява на подобни повреди не може да се предвиди с абсолютна точност, но според опитни автомеханици това обикновено се случва след изминаването на 150 000 км. Устойчивостта на компонентите зависи пряко от начина на употреба на превозното средство, както и от неговия конкретен модел. Някои автомобили успяват да изминат много по-големи разстояния без никакви признаци на дефект, докато при други симптомите се проявяват доста по-рано, като решаващият фактор винаги е натрупаното износване.

Първото предупреждение към водача е намаляването на нивото на антифриза, което при съвременните автомобили задейства светлинна аларма на инструменталния панел, преди ситуацията да е станала критична. Това дава възможност за навременна реакция. Сериозният проблем обаче идва тогава, когато шофьорът забележи спада в казанчето, но реши да игнорира сигнала и да продължи да кара, превръщайки дребната неизправност в мащабна авария.

Какво се случва, ако не бъде реагирано навреме

Продължителното шофиране с наличен теч крие ясен и висок риск за превозното средство. Охлаждащата течност може постепенно да се изпразни напълно от системата, при което моторът губи способността си да отделя топлина и започва да прегрява. Именно в този момент настъпват тежките последствия, тъй като силното прегряване води до повреда на гарнитурата на главата. Това е един от най-скъпите и сложни ремонти за всеки собственик на автомобил.

Въпреки че износването на материалите е неизбежен процес, съществуват ясни методи за минимизиране на рисковете, като най-важното правило е винаги да се използва правилният и качествен антифриз. Голяма грешка на много шофьори е решението да доливат вода в системата, особено през летните месеци, смятайки това за напълно достатъчно, пише automobile.investor.bg. Водата обаче стимулира вътрешна корозия по веригата, което ускорява разрушаването на съединенията и пластмасовите части. Тъй като системата работи под постоянно налягане и висока температура, процесите на увреждане се ускоряват бързо през лятото, което превръща превенцията в единствения сигурен начин за спестяване на огромни разходи в сервиза.