Появата на мистериозни петна под паркирания автомобил през летните жеги често предизвиква основателна тревога у шофьорите за възможна скъпа повреда и спешно посещение в сервиз. В повечето случаи обаче тази течност се оказва напълно безвреден конденз от работата на климатичната система, като ключът към правилната оценка на ситуацията се крие в детайлното изследване на нейния цвят, миризма и консистенция.

Разпознаването на произхода на петното е от съществено значение за сигурността на пътя и за предпазването на двигателя от сериозни повреди. Разликата между обикновената чиста вода и охладителната течност определя дали превозното средство има нужда от незабавна техническа намеса.

Механизъм на образуване на конденза от климатика

Образуването на водно петно под автомобила в горещо време е абсолютно естествено физично явление, което по никакъв начин не е свързано с техническа неизправност. Изпарителят на климатичната система в купето се охлажда силно, докато циркулиращият около него топъл въздух притежава висока влажност. В резултат на този процес водната пара се кондензира върху студената повърхност на изпарителя, подобно на студено кенче с напитка, извадено на слънце. Събралата се вода се оттича извън превозното средство чрез специална дренажна тръба и започва да капе на асфалта, най-често в предната част на колата.

Основни характеристики за разпознаване на безвредния теч

Естественият конденз от климатика се отличава много лесно по няколко специфични белега:

Течността е напълно прозрачна и няма никаква миризма.

Консистенцията е като на обикновена вода и при докосване с пръсти не оставя мазни следи.

Локвата върху асфалта изсъхва сравнително бързо, без да причинява обезцветяване или трайни следи по настилката.

Ако подобно петно се забележи предимно след продължително пътуване с постоянно включена климатична система, то на практика е напълно сигурно, че става въпрос за конденз, а не за авария.

Рискове и белези при изтичане на охладителна течност

За разлика от конденза, охладителната течност притежава специфични физически свойства, тъй като производителите умишлено я оцветяват в ярки нюанси като зелено, червено, синьо или розово с цел бързо идентифициране. Консистенцията ѝ е сравнително тънка, но от нея се излъчва характерен и отчетлив аромат на влага, който се усеща най-силно, докато течността е все още топла, а при изстиване миризмата отслабва.

Тези опасни течове се позиционират най-често в зоната около двигателя, като основните причинители са скъсани или разхлабени маркучи, пробиви в радиатора или дефектирала водна помпа. Самият разширителен резервоар се уврежда по-рядко, но при прегряване на мотора течността в него може да заври и да изхвърли капачката под налягане. Шофирането с ниско ниво на антифриз е критичен проблем, който заплашва да доведе до прегряване на двигателя и до последващ ремонт за сериозна сума.

Практически методи за домашна диагностика

Най-лесният и достъпен метод за диагностициране на проблема в домашни условия е поставянето на чиста картонена кутия или голям бял картон под предната част на автомобила за през нощта, пише automedia.investor.bg. На следващата сутрин цветът, консистенцията и мирисът на попилото петно ще улеснят максимално определянето на вида на течността.

От изключително значение е и точното местоположение на капките под колата. Теч в предната част насочва вниманието към двигателя, радиатора или климатика, докато петно в средата може да е сигнал за неизправност в горивната система или трансмисията. Появата на влага в задната част при автомобилите със задно предаване е индикатор за евентуален проблем с диференциала. При наличието на каквото и да е колебание или съмнение относно произхода на теча, най-сигурното решение е превозното средство да бъде прегледано от професионален механик.