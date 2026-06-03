Множество шофьори прибягват до различни тактики и трикове за намаляване на разходите за гориво, като един от най-разпространените методи е свързан с избора на конкретен ден и час за посещение на бензиностанцията. Популярен потребител на платформата TikTok предизвика сериозна онлайн полемика с твърдението, че зареждането на автомобила в горещите часове на деня уврежда бюджета на собственика.

Анализът на физическите свойства на материалите показва доколко реално е въздействието на външните температури върху обема на бензина и дизела.

Теорията за влиянието на топлината върху горивото

Във видеото испанският потребител уверява последователите си, че през летния сезон презареждането трябва да се осъществява единствено през нощта, а не под пряка слънчева светлина. Според неговото обяснение през деня тръбите на бензиностанциите достигат високи температури, което води до образуването на повече пяна по време на процеса, а помпата я отчита като течно гориво. Тази хипотеза се опира на принципа, че при топлина молекулите се разширяват и заемат по-голям обем, докато по-ниските температури карат същото количество течност да заема по-малко място.

Реалност срещу градски легенди

Макар на пръв поглед физическият принцип да изглежда напълно логичен, твърдението за реално спестяване на пари чрез промяна на часа остава в сферата на градските легенди. Термичните разлики в ежедневието не са толкова драстични, че да предизвикат сериозни изменения в обема на течността, а енергийната мощност на горивото остава непроменена. Като се вземе предвид стандартният капацитет на автомобилните резервоари, който варира между 45 и 65 литра, икономическата разлика между сипването на бензин в най-студените или в най-топлите часове на денонощието е напълно незначителна.

Ролята на подземните резервоари на бензиностанциите

Основен фактор за стабилността на течностите е начинът на съхранение на самите търговски обекти, където горивата се намират в подземни резервоари на няколко метра дълбочина. При тези специфични условия температурата остава устойчива и не се влияе от външните климатични условия. Вместо зареждане през нощта, експертите препоръчват много по-ефективни стратегии за реална икономия – предварително проучване на обектите с най-добри цени, комбиниране на зареждането с редовни пътувания и прилагане на правилата за ефективно шофиране, пише automedia.investor.bg. Предвиждането на спиранията, постепенното ускорение и поддържането на оптимална скорост на двигателя са методите, които действително намаляват разхода.