Най-известният автомобилен производител в Италия представи първия си изцяло електрически автомобил – Ferrari Luce – но премиерата се превърна в едно от най-обсъжданите фиаско в историята на марката. Петместният модел на цена около 550 000 евро беше показан в Рим в понеделник, а в дните след това дизайнът му беше засипан с подигравки в социалните мрежи, докато акциите на компанията се сринаха с близо 8%.

Председателят на Ferrari Джон Елкан сметна автомобила за достоен за посещение в президентския дворец Квиринале във вторник, където го представи на италианския президент Серджо Матарела. Социалните мрежи обаче не бяха впечатлени — Luce, чието име на италиански означава "светлина" и който е създаден в сътрудничество с бившия шеф на дизайна в Apple Джони Айв, беше сравняван онлайн с Nissan Leaf и с бюджетна Toyota.

Защо мрежата не прости дизайна

Гладкият, "стъклен" силует на Luce, разработен със студиото LoveFrom на Джони Айв, е рязко скъсване с традиционно мускулестия профил на Ferrari — и точно това възпламени критиките. "Новото Ferrari Luce прилича по-малко на суперавтомобил и повече на бюджетен Nissan или Toyota", гласеше една широко споделяна публикация.

Критиката не остана само при анонимни профили. Карло Календа — бивш италиански министър на индустрията, който някога е работил във Ferrari — определи Luce като "естетическа и технологична обида към всеки, който обича Ferrari", след което използва момента за по-широка присъда срещу управлението на Елкан.

Какво всъщност може колата

Зад спорния външен вид стоят сериозни технически показатели. Luce е първият изцяло електрически сериен автомобил на Ferrari — четириврат, петместен модел с батерия от 122 kWh и четири електромотора, които развиват до 1050 коня, по един на всяко колело. Колата ускорява от 0 до 100 км/ч за около 2,5 секунди, а максималната ѝ скорост надхвърля 310 км/ч. Пробегът е над 530 километра, а багажникът побира 600 литра.

Това е и автомобил с историческо значение за марката. Luce е вторият четириврат модел в историята на Ferrari след Purosangue и първият, проектиран за петима пътници — възможност, която идва от изцяло електрическата архитектура, премахваща централния тунел и разполагаща батерията под пода и задните седалки. Ferrari обещава и че колата няма да звучи като перална машина — компанията е работила пет години върху акустична система, която улавя и усилва реалния звук на моторите, вместо да имитира рев на двигател. Запазени са физическите бутони и волан с ретро вдъхновение.

Защо инвеститорите се притесниха

Пазарната реакция беше безмилостна. Акциите на Ferrari в Милано паднаха с около 8%, а тези в САЩ — с около 4%, като миланската книжа вече е надолу с над 32% за последните 12 месеца. Един анализатор обобщи настроението с думите, че пазарът се е "загубил в превода" покрай новата стратегия на Ferrari.

Новото електрическо Ferrari отвътре

Контекстът засилва тревогата. Ferrari прави електрическия си завой в момент, в който преки конкуренти се отдръпват — Lamborghini се отказа от плановете си за изцяло електрически модели в близко бъдеще и се пренасочи към хибриди, а Porsche намали целите си за електромобили заради по-слабото търсене, особено в Китай и САЩ. Същевременно бързо растящите китайски производители на електромобили притискат западните марки с по-ниски цени.

Залогът на Елкан

Ferrari остава непоколебима. "Ferrari Luce не е отговор на промяната", заяви Елкан пред журналисти в Рим. "Това е решение, съзнателно решение да поведем онова, което предстои — с яснота и със смелост." Изпълнителният директор Бенедето Виня нарече премиерата "много, много важен ден" и начало на "нова глава" в историята на компанията.

Поръчките са отворени от понеделник, а доставките се очакват до края на годината. Дали Luce ще се окаже смелото начало на нова епоха или скъп погрешен завой, ще покажат не социалните мрежи, а клиентите — и борсата, която засега вече даде своята първа, сурова оценка.