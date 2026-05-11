Правилното разпределение на гумите спрямо дълбочината на техния протектор е от решаващо значение за стабилността на автомобила и безопасността на пътя. Въпреки че при най-масовите автомобили с предно задвижване водещите колела се износват по-бързо, експертите са категорични, че по-качествените гуми винаги трябва да се монтират на задния мост.

Риск от аквапланинг

Задните колела играят водеща роля за поддържане на посоката и предотвратяване на поднасяне, особено при мокра или хлъзгави настилка. Използването на износени гуми отзад значително повишава риска от аквапланинг и внезапна загуба на контрол над превозното средство.

Спазване на правилата

За да се постигне равномерно износване и на четирите колела, се препоръчва тяхната ротация на всеки 15 000 километра или при всяка сезонна смяна. Този процес трябва да се извършва внимателно, като позициите се сменят само между предната и задната ос от една и съща страна. При асиметричните гуми е задължително да се спазва маркировката за външна страна, а при тези с посока на движение – стрелката върху страничната стена, която гарантира оптимално сцепление.

Милиметрите на грайферите

Специалистите съветват да не се разчита единствено на законовия минимум от 1,6 милиметра дълбочина на профила. За по-висока сигурност зимните гуми следва да се подменят при протектор под 4 милиметра, а летните – под 2 милиметра.

Срок на годност

Освен физическото износване, ключов фактор е и възрастта на гумата, която се проверява чрез нейния DOT код. Наличието на пукнатини или признаци на стареене изискват незабавна смяна, като препоръките за максимална експлоатация варират между 6 и 11 години от датата на производство, пише businessnovinite.bg.