Работата на автомобилната климатична система през летните горещини може да увеличи разхода на гориво с между 5 и 15% в зависимост от типа на превозното средство, външните градуси и специфичните условия на пътя. Специалистите обясняват това явление с факта, че компресорът на климатика консумира директно част от мощността на двигателя, за да охлади въздуха в купето, което автоматично натоварва мотора и изисква повече енергия.

Данните от експертните анализи, публикувани в Biznis Kurir, разкриват кои превозни средства са по-засегнати от натоварването и кои са масовите грешки на шофьорите при управлението на климатизацията.

При кои автомобили ефектът е по-осезаем

Влиянието на климатика обикновено е по-значително при бензиновите автомобили, тъй като те развиват по-нисък въртящ момент при ниски обороти и по-трудно компенсират допълнителните усилия. В резултат на това при тях потреблението може да нарасне с между 0,3 и 1 литър на 100 километра. При дизеловите превозни средства увеличението е по-слабо изразено — между 0,2 и 0,6 литра на 100 километра, тъй като техните двигатели се справят по-лесно с допълнителното натоварване. Най-осезаемо е действието на системата при градско шофиране с често спиране и потегляне, докато при движение по магистрала или извън града ефектът е значително по-малък.

Включване на охлаждането веднага след влизане в купето

Когато автомобилът е престоял продължително време на слънце, вътрешната температура може да надхвърли 50 градуса. Пускането на климатика веднага след сядането зад волана подлага системата на максимално натоварване още от първата секунда. Експертите препоръчват първоначално колата да се проветри, като се отворят всички врати за кратко или се потегли с леко отворени прозорци, и едва след като горещият въздух излезе, да се задейства охлаждането.

Настройване на прекалено ниски градуси

Много водачи умишлено задават температури от рода на 16 или 18 градуса с очакването купето да се охлади по-бързо, но това единствено принуждава климатика да работи непрекъснато на максимална мощност. Правилното поведение изисква настройка между 22 и 24 градуса, като разликата между външната и вътрешната температура не трябва да надвишава 5–7 градуса.

Пренебрегване на техническата поддръжка

Намалената ефективност на климатичната инсталация често се дължи на замърсен филтър на купето или недостатъчно количество фреон. Това принуждава системата да работи много по-дълго и интензивно, за да постигне желания ефект. Редовната смяна на филтъра и навременната профилактика преди началото на летния сезон подобряват кондицията на уреда и предотвратяват излишното изразходване на гориво.

Прекомерно нагряване на автомобила при паркиране

Колкото по-висока е температурата в превозното средство преди потегляне, толкова повече усилия ще са необходими за нейното понижаване. Поради тази причина е препоръчително да се паркира на сянка, а когато това е невъзможно, да се поставя предпазен сенник на предното стъкло. Тези навици позволяват да се запази комфортът по време на път и същевременно да се намалят разходите в условия на високи цени на горивата и летни горещини.