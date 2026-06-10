Google започна разпространението на стабилната версия на Android Auto 17.0. Обновлението с номер 17.0.6622, прекарало последните седмици в бета тестове, вече е достъпно за масовия потребител и носи обичайните подобрения "под капака" — отстраняване на познати бъгове, оптимизация на стабилността на връзката при кабел и безжично свързване, и подготовка за по-мащабните промени с Gemini, очаквани по-късно през годината.

По традиция Google не публикува официален списък с промените, а продължава да показва старите бележки към изданието. Разпространението през Google Play Store също върви по обичайния модел — на етапи, което означава, че може да минат дни или дори седмици, преди актуализацията да достигне автоматично до конкретно устройство.

Как да получите ъпдейта веднага

За потребителите, които не искат да чакат поетапното разгръщане, има пряк път. Android Auto 17.0 може да бъде изтеглен ръчно от APK Mirror и инсталиран на устройството, без да се чака автоматичното обновяване през магазина.

Голямата стъпка: видео в Android Auto

Самата версия 17.0 е по-скоро подготвителна. По-съществените нововъведения са планирани за мащабното обновяване през втората половина на годината, сред които и поддръжка на приложения за видео. Google ще позволи гледане на клипове от YouTube директно в Android Auto, но с ясно ограничение: функцията ще работи само когато автомобилът е в покой. При засичане на движение възпроизвеждането на картината спира и остава единствено звукът.

Поддръжката на YouTube ще е достъпна само за устройства, обновени до Android 17, тоест функцията ще тръгне след излизането на новата операционна система. Това се очаква по-късно през лятото, което поставя голямото обновяване на Android Auto в третото тримесечие на годината.