Шофьорите в градски условия могат да постигнат реален нисък разход на гориво не чрез скъпи и чудодейни добавки, а чрез трезв математически анализ и правилна техническа поддръжка на превозното средство. Ефективното икономисване изисква първоначално педантично отбелязване на литрите и изминатите километри на една и съща локация при поне три-четири пълни резервоара, за да се елиминират изкривяванията от трафика и времето.

Невидимата котва в ходовата част и спирачките

Първият лесен за отстраняване враг на икономичността се крие в гумите, тъй като дори леко спадналият каучук повишава съпротивлението при търкаляне и принуждава колата да губи инерция и да изисква много повече енергия при потегляне. Налягането трябва да се проверява редовно и задължително при напълно изстинали гуми по фабрични предписания. Успоредно с това, задържащ спирачен апарат, клеясал водач или проблеми със сходимостта на предния мост и лагерите действат като постоянна невидима котва, която неусетно изпразва резервоара.

Скритите консуматори под предния капак

Под капака на бензиновите агрегати разходът скача заради износени свещи, задръстен въздухий филтър или дефектирали сензори като дебитомера и ламбда сондата. Ако компютърът получава грешни данни за температурата и отчита мотора като студен, той изкуствено обогатява горивната смес твърде дълго. При дизеловите двигатели капаните включват неизправен термостат, пикаещи дюзи, пробиви в турбопътищата или запушен филтър за твърди частици (DPF), чиято честа и неуспешна регенерация вдига оборотите на празен ход и изгаря парите на шофьора. Кратките градски дестинации са напълно неподходящи за модерния дизел, тъй като той не успява да достигне оптимална работна температура.

Ролята на стила на управление и градските маршрути

Стилът на шофиране е факторът с най-голяма тежест, като икономията изисква предвидимост, плавно ускорение и ранно пускане на педала на газта при наближаване на червен светофар. Всяко рязко спиране е чиста загуба на платена кинетична енергия. При бензиновите мотори трябва да се избягват излишно високите обороти, докато при дизеловите е грешка да се превключва твърде рано нагоре, защото карането на ниски обороти под товар съсипва турбокомпресора, трансмисията и двумасовия маховик.

Класически автогол са безкрайните сутрешни загрявания на място, докато съвременният автомобил изисква не повече от минута за завъртане на маслото, след което е по-бързо и екологично да се потегли спокойно в движение. Правилното планиране на маршрута чрез навигация също спестява средства – път, който е с 2 километра по-дълъг, но минава по булевард без светофари или околовръстно шосе, излиза по-евтино от засядането в гъсто градско задръстване.

Цената на комфорта и излишния баласт

Икономисването не трябва да стига до крайности като спиране на климатика в летните жеги, тъй като отворените прозорци при по-висока скорост влошават аеродинамиката и вдигат разхода на гориво. По-разумно е системата да не се настройва на арктически температури и да се изключват подгряванията на седалките и стъклата веднага след като свършат работа, пише automedia.investor.bg. Накрая, колата трябва да се освободи от излишния баласт като тежки кашони в багажника, покривни кутии и багажници за колела, които добавят тегло за ускоряване след всеки завой. На пазара няма вълшебна добавка, която да компенсира занемарения автомобил и агресивните навици – истинското спестяване е въпрос на техническа поддръжка, правилно планиране и хладнокръвие зад волана.