Мистичният мегалит край казанлъшкото село Бузовград, известен като "Вратата на Богинята“ или Портата към отвъдното, продължава да бъде обект на остри дискусии между историци и археолози заради перфектната си правоъгълна форма и астрономическа точност. Учените и до днес не могат да постигнат консенсус дали каменното чудо в Сърнена Средна гора е дело на древен човешки гений, или е рядък природен феномен, информира Plovdiv24.bg.

Феноменът на лятното слънцестоене

На пръв поглед комплексът изглежда като хаотично струпване на скални блокове, но геометричната му прецизност се проявява на 21 юни – деня на лятното слънцестоене. Тогава залязващото слънце преминава през каменния отвор с абсолютна точност, а лъчите му се вписват идеално в скалната рамка. Това дава основание на изследователите да смятат, че обектът е създаден преди близо четири хилядолетия, в края на каменно-медната или началото на бронзовата епоха, като е служил за астрономическа обсерватория и култов център. През 2012 г. обаче специална научна комисия излиза с коренно различно становище, определяйки мегалита за изцяло природен феномен, оформен от времето и естествените сили.

Портал между земния и божествения свят

За древните траки залезът на слънцето е символизирал смъртта и прехода към света на боговете. Поради тази причина траколозите са категорични, че скалният прозорец е изпълнявал ролята на символичен портал между двата свята, откъдето произлиза и наименованието му Вратата към отвъдното.

Мистичният триъгълник на проф. Александър Фол

Покойният проф. Александър Фол, който е сред най-изтъкнатите български изследователи на тракийската култура (заемал в миналото и поста министър на народната просвета), открива в комплекса сложна структура от трон, жертвеник и ритуални площадки за свещени церемонии. Проф. Фол обосновава и теорията за въображаем мистичен триъгълник, в чиито върхове попадат мегалитът край Бузовград, гробницата Голяма Косматка на царя на Одриското царство Севт III и потопената под водите на язовир "Копринка“ древна столица Севтополис.

Долината на каменните великани и скалните форми

Районът около мегалита е изпълнен с причудливи скални образувания, оформящи естествена галерия. Сред най-известните от тях са "Мъжки камък“ и "Бащин камък“, които местните предания свързват с древни езически ритуали за продължение на рода, сила и плодородие.

Историческите пластове по Пътеката през вековете

До култовия паметник води живописната екопътека "Пътека през вековете“. Маршрутът отвежда туристите до останките от късноантичната крепост Бузово кале, която е охранявала проходите на Средна гора и Розовата долина. В непосредствена близост се намират и археологическите останки в местността Черковищата – раннохристиянски базилики и тракийска гробница с култови огнища.

Вечната тайна на мегалита

Днес върху една от скалите е монтирана паметна плоча в чест на проф. Александър Фол, на чието място е разпръснат и неговият прах. Възпоменателната табела напомня за учения, който виждаше в този обект реален портал към вечността, чиято пълна тайна все още очаква своето окончателно разгадаване.