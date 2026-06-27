Граждани се събраха на масов протест на площад "Независимост“ под надслов "Анти-Радев: Време е за свобода“ с искане за незабавната оставка на новото правителство. Демонстрацията се провежда точно месец след встъпването в длъжност на кабинета, сформиран от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев.

Обвинения в геополитическо злепоставяне и липса на реформи

По думите на събралите се демонстранти правителството на Румен Радев е злепоставило България пред нейните международни съюзници и прави опити да върне страната обратно към руската сфера на влияние. Протестиращите настояват за ясни отговори по сключения договор с турската компания "Боташ“. Сред основните критики към управлението е и пълната липса на действия по разграждането на досегашния модел "Борисов-Пеевски“.

Недоволство срещу параметрите на новия бюджет

Сериозен повод за недоволството станаха и параметрите на предложената от кабинета на Румен Радев план-сметка. Гражданите изразиха категорично несъгласие с финансовите разчети, което изкара хората на улицата само тридесет дни след старта на новото управление.

Присъстваща на площада жена обясни, че конкретният повод да се включи в демонстрацията е фактът, че настоящият бюджет е напълно същ със стария, който е свалил предходното правителство. Друг демонстрант подкрепи това мнение, като подчерта, че в предложените последни промени в бюджета не вижда добра алтернатива за развитието на страната.

Искане за нормална държава без изчакване на толеранс

Според дошла на площада жена всичко, което се вижда до момента от действията на новото правителство, застрашава европейския път на България. Нагласите сред протестиращите са, че няма нужда да се изчаква традиционният толеранс от сто дни, за да стане ясно, че положителна промяна няма да последва. Млада жена обобщи мотивите на присъстващите с думите, че са на площада, защото искат да живеят в нормална държава, а настоящото управление няма да постигне това.