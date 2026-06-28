Камарата на частните съдебни изпълнители предлага законодателни промени, с които да се въведе възможност за изцяло доброволно извънсъдебно събиране на вземания преди стартирането на съдебни дела. Инициативата беше представена от Сийка Анадолиева, член на Съвета на Камарата на ЧСИ, информира Plovdiv24.bg.

Същност на доброволната извънсъдебна процедура

Предложената нова практика е замислена като изцяло доброволен процес, при който спрямо длъжниците няма да се прилагат никакви мерки за принуда. Основната цел на механизма е той да изпреварва и предотвратява съдебното производство. Според разясненията на Сийка Анадолиева, този подход е изключително подходящ както за уреждане на дребни битови сметки, така и за събиране на значително по-големи по размер парични вземания.

Пълна електронизация на изпълнителното производство

Като втора ключова законодателна промяна от Камарата на ЧСИ посочват мащабното дигитализиране на процесите. В ефира на Bulgaria ON AIR Сийка Анадолиева подчерта, че преминаването към дигитална среда съвпада с процесите, които в момента текат в световен мащаб. Модернизацията ще позволи връчването на всички необходими документи и книжа да се осъществява изцяло по електронен път, което ще гарантира по-бързо и ефективно провеждане на производството.

Облекчения за страните по делата и институциите

Очаква се новите електронни реформи да донесат сериозни улеснения за гражданите и за представителите на бизнеса в страната. Чрез внедряването на дигиталните технологии, всички страни по изпълнителните дела, заедно със съдебните структури и съответните контролни органи, ще получат постоянен и улеснен дистанционен достъп до пълната документация по водените производства.