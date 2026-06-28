Малките жилища като студиа, гарсониери и компактни двустайни апартаменти осигуряват по-добра доходност и се отдават по-лесно под наем, но купувачите с по-големи финансови възможности често инвестират в по-широки имоти заради дългосрочното им поскъпване. Търсенето на пазара в големите градове остава изключително активно, подкрепено от ръста на доходите, изгодните лихви по кредитите и засиления интерес от страна на млади купувачи.

Финансови предимства на компактните имоти

При покупка на имот с цел инвестиция много купувачи предпочитат малките жилища, тъй като техните цени са по-ниски и изискват влагането на по-малка първоначална сума. Разликите в размера на месечните наеми между едностайните и двустайните апартаменти не са големи, докато разликите в продажната им цена са съществени. Тъй като наемите зависят не само от общата площ, но и в голяма степен от обзавеждането, вложението в малък имот често се оказва по-изгодно. Въпреки това много хора избират по-големи апартаменти с идея първоначално да ги отдават под наем, а на по-късен етап в тях да живеят децата им. Друга причина за покупката на голям апартамент е по-бързото поскъпване на качественото строителство с добро изложение на топ локация, което след години позволява препродажба на значително по-висока цена.

Активно търсене в големите градове и влиянието на поколението Z

Пазарът на недвижими имоти привлича както инвеститори, така и купувачи, които търсят нов дом за семействата си, като най-сериозен е интересът в София, Пловдив, Варна и Бургас. Ръстът на доходите и изгодните банкови кредити подкрепят пазара, а нарасналото предлагане осигурява по-богат избор. Под въздействието на поколението Z възрастовата граница на купувачите забележимо намалява. Докато в миналото покупката на собствено жилище преди 30–35-годишна възраст е била рядкост, днес много млади хора имат високи доходи и предприемаческо мислене, което им позволява да теглят банкови заеми и да инвестират в имоти.

Разумно планиране на вноските по ипотечните кредити

При финансиране на покупката с банков заем е препоръчително месечните вноски по ипотеката да не надвишават 35% от общите доходи на семейството. Този процент обаче е относителен и зависи изцяло от размера на самото възнаграждение. За купувач с месечна заплата от 5000 евро дори вноска от 50% оставя достатъчно средства за текущи разходи. При доход от 800 евро обаче, отделянето на 35 на сто за кредит оставя на разположение едва 520 евро, с които трудно се покриват останалите месечни нужди.

Тенденции при продажбите на стари и нови апартаменти

Настоящият момент е изключително подходящ за продажба на стари апартаменти заради високите нива на цените. Най-често на пазара като продавачи излизат хора, които имат спешна нужда от финансови средства, или наследници, които разделят обща собственост. Много собственици на неизползвани имоти обаче отказват да ги продават, тъй като нямат сигурна алтернатива, в която да инвестират получените пари. Повечето купувачи държат на новото строителство заради предимствата му като по-добра енергийна ефективност, модерна визия на сградата и нови общи части. В районите, където има дефицит в предлагането на нови проекти, се наблюдава и засилено търсене на стари жилища.