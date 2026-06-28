Имотният спор между Бачковския манастир и собственика на известното заведение "Водопада" Георги Паунов е на път да бъде разрешен. Районният съд в Асеновград излезе с решение игуменът на обителта да премахне част от незаконните огради, буса за скрап и строителните материали, и да осигури достъп до градината на ресторанта, съобщи асеновградският общественик Димитър Баберков.

Преди близо 2 месеца Plovdiv24.bg информира за проблема в пространен репортаж от мястото на събитието. Тогава стана ясно, че броени дни преди старта на активния туристически сезон служители на светата обител блокирали входа за лятната градина. С кран спуснали в ограденото пространство стар неработещ микробус без седалки и гуми, после изсипали и един камион пясък. Така директният достъп на клиентите до живописната градина е отрязан.

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Имотният спор между собственика на заведението и манастира датирал от 2020-2021 г. Тогава без разрешение за поставяне на преместваеми обекти от община Асеновград манастирската управа инсталирала павилиони и сергии, за да затворят гледката към водопада. По думите на Георги Паунов в дъното на цялата акция стои секретарят Васил Апостолов, който върши всичко със знанието на игумена Сионий.