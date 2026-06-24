Повече от 200 малки момичета, облечени като "Еньови невести“, изпълниха улиците на Асеновград за отбелязването на уникалния местен обичай "Калиница“ по повод празника Еньовден. Автентичният ритуал, който се провежда единствено в този град, премина с празнични шествия, наричания за здраве и забави за децата, информира Plovdiv24.bg.

Ритуалът с мълчаната вода и наричанията на нишани

Празненствата стартираха още на 23 юни, когато малките участнички оставиха свои любими вещи, наричани нишани, в менче с "мълчана вода“. Съдът престоя под открито небе в двора на Етнографската къща, за да улови първите слънчеви лъчи в утрото на Еньовден. В ранните зори всяко момиче получи обратно своята вещ с пожелания за здраве, късмет и традиционно наричане за какъв момък ще се омъжи в бъдеще.

Празнична литургия и пищно литийно шествие

Празникът продължи в храма "Св. Николай Чудотворец“, където отец Йордан Георгиев отслужи празнична света литургия и даде причастие на децата. Веднага след това по градските улици премина пищно литийно шествие под съпровода на тържествена духова музика. Парадът бе поведен лично от кмета на община Асеновград д-р Христо Грудев, заместник-кмета Петър Петров и командира на Военно формирование 24490 полковник Коста Делев.

ГАЛЕРИЯ: Стотици калинички озариха Асеновград по време на уникалния ритуал за Еньовите невести ‹ Виж всички 15 снимки ›

Изненади и детски концерт в Градския парк

Шествието премина през главните улици и пешеходната зона на града, за да приключи в Градския парк, където общинската администрация изненада децата с подаръци и специални грамоти. Празничният ден завърши с богата музикална програма, в която своите таланти показаха десетки гласовити малки певци и певици.