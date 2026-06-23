Позиция на "Европейски пътища“ относно пътя Михилци - Хисаря:

"Европейски пътища“ разбира, че състоянието на пътя между с. Михилци и Хисаря създава неудобства и всички ние имаме еднаква цел – възможно най-бързо да бъде осигурена по-безопасна и комфортна среда за пътуване.

Ремонтните дейности по обекта вече се изпълняват. До момента са извършени подготвителни работи, включително почистване на трасето, рязане на храсти и оформяне на короните на дърветата. Паралелно се подготвя изпълнението на основните строително-монтажни дейности – студено рециклиране на настилката, подобряване на отводняването, полагане на нови асфалтови пластове и оформяне на банкетите.

Това е проект, който предвижда цялостно възстановяване на пътя, а не временни или частични ремонти. Именно затова изпълнението му изисква последователна организация и технологично спазване на всички етапи.

След въвеждането на предвидената временна организация на движението строителните работи ще могат да се изпълняват по-ефективно и с необходимото темпо за завършване на обекта. От страна на "Европейски пътища“ поемаме ангажимент ремонтните дейности по участъка между с. Михилци и гр. Хисаря да бъдат приключени до края на август 2026 г., при спазване на всички технологични изисквания и стандарти за качество.

Нашият екип остава ангажиран с качественото изпълнение на обекта и с трайното подобрение на пътната инфраструктура в района.