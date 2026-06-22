Военен хеликоптер AS 532 Cougar от 24-та авиационна база – Крумово се включи в издирвателна акция в района на Пирин, в координация с екипи на Планинската спасителна служба (ПСС). В продължение на часове военнослужещите и спасителите обследваха труднодостъпни високопланински райони с надеждата да открият и спасят изчезнала туристка. Въпреки положените усилия, жената е открита без признаци на живот след фатално падане в скалист терен, предава Plovdiv24.bg.

Туристката е предприела преход в един от най-популярните, но и най-предизвикателни високопланински участъци в Пирин. Жената е тръгнала в събота по маршрута между заслон "Кончето" и хижа "Вихрен", но не пристигнала в хижата. След това е подаден сигнал към ПСС за човек в неизвестност.

Маршрутът около Кончето преминава през високопланински терен, стръмни склонове и открити места, при които умората, рязката промяна на времето или загубата на ориентация могат бързо да превърнат прехода в риск. Издирването, дори при сравнително добри условия, е изключително сложно, изисква добра физическа подготовка, стабилна екипировка и ясна преценка за метеорологичното време.

Издирвателната акция в района на алпийския ръб Кончето в Пирин за съжаление, нямаше добър край. Изказвам своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на загиналата туристка - съобщи кметът на Банско Стойчо Баненски, който е участвал в мисията като планински спасител. Наред с тъгата пред човешката трагедия, той не пести суперлативи за високия професионализъм, смелост и всеотдайност на всички участници в акцията по издирването.

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Българските ВВС, които днес помогнаха толкова много, ме карат да изпитвам гордост и уважение. Респектиран съм от екипажа на военния хеликоптер "Кугър“ от авиобаза Крумово, който за пореден път показа изключителни умения и самообладание при работа в сложен и рисков планински терен. Много пъти съм виждал професионализма и майсторството на тези екипажи, но днешната въздушна операция беше наистина впечатляваща и на границата на възможното, сподели Стойчо Баненски.

Кметът на благодари на колегите си от ПСС – отряд Банско – Иво Валеов, Димитър Пицин и Иван Баряков, на наземния екип и на ръководството на ПСС за координацията. Всички за пореден път показали професионална, физическа и психическа подготовка, достойна за най-високите стандарти на планинското спасяване.