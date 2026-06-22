ългарската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в Първомай, област Пловдив. Заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца, като предишното констатирано огнище е от началото на месец февруари.

Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат Първомай и селата Поройна и Татарево, община Първомай.

Определена е 15-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Добри дол от община Първомай, както и села в общините Асеновград, Садово и от областите Хасково и Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. БАБХ апелира стопаните към повишена бдителност и строго спазване на мерките за биосигурност.