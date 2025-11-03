ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
До момента са събрани 3000 подписа, обяви пред БНР съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.
"Не е ли това един от методите, с които показваш, че една общност не е съгласна с политиките на държавата? Не е ли това един от инструментите? Това е показателно. До края на годината има още време, ще се вдигне още бройката. След това ще я внесем в министерството и ще покажем на министъра, че болшинството от овцевъдите не е на същото мнение", посочи той и коментира решението на министерството:
"Не виждам нищо експертно в това. В момента, в който в съседната държава се обявяват по 30-40 огнища на ден - в Гърция, когато там евтаназираните животни вече са над 350 хил. и когато всеки експерт може да отвори една динамика и да погледне как се развива болестта, ще види, че в Гърция вече върви трета вълна и всяка следваща вълна е с 30% по-агресивна от първата".
По думите му вирусът на шарката живее 6 месеца. "Това, което в момента се случва, е втората вълна. Първата вълна мина есента на миналата година - с около 20 огнища. Втората вълна я видяхме сега, която затихна. Но идва и трета, ще дойде и четвърта", предупреди Симеон Караколев.
Нашето животновъдство всяка година върви в процентен минус, отбеляза той и попита: "Доволни ли сме ние от това? Или си казваме - "Да, ние можем да си позволим още". Не, не можем да си позволим още, защото нашето животновъдство е в критично ниски нива спрямо останалите държави в ЕС".
Според изчисленията на НОКА около 17 млн. лв. тази година струва всичко около шарката - обезщетяване, разходи по евтаназиране, загробване, унищожаване на животни, почистване, дезинфекция, плащане на фермерите де минимис. Караколев изчисли, че ако се дават обезщетения на износителите на млечни продукти, те ще са около 9 млн. лв. По думите му това е законово допустим вариант:
"Всеки такъв вариант трябва да се възприема по някакъв начин от управляващите и да се каже какво искаме ние. Искаме да си избиваме животните, да намаляваме поголовието, да намаляват хората, които отглеждат животни, или искаме да крепим бизнеса на тези 12 човека. Това е важно да знаем - какво искаме".
Животновъди искат оставките на земеделския министър и на директора на БАБХ
Зърнопроизводителите искат оставката на земеделския министър
Симеон Караколев обяви, че вече има 60 хил. ваксинирани овце в България и всички знаят за това.
Настояваме за ваксинация, защото третата вълна ще дойде само след няколко седмици, категоричен бе той.
"Тогава ще пламне цяла България. Тогава няма да спрем на 23 хил. Ако не се вземат мерки, ще отидем на 50 хил. животни. Тогава кой ще брои проценти и кой ще носи отговорност? Случаят с бай Рибан го знае цяла България. Ще напълним България с байрибановци, ако дойде една мисия на ЕК и започне да тества, кръвни изследвания да прави на животните в тези области. Ще напълним България с байрибановци".
Това е вирусно заболяване, което не може да спре от само себе си, подчерта Караколев и бе категоричен: "В условия на вирусно заболяване, предпазването става само с ваксинация".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 47 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!
12:50 / 03.11.2025
Изтече видео от катастрофата с много коли близо до "Витошка"!
12:51 / 03.11.2025
Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги ин...
11:05 / 03.11.2025
До няколко години повече от една трета от общините в България ще ...
10:25 / 03.11.2025
Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до бъ...
10:08 / 03.11.2025
Според специалистите от всички видове домашно приготвени консерви...
09:40 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS