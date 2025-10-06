ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу шарка
"Това не е панацеята, която трябва да постигнем. Близо 20 дни говорим със съответните браншови организации - животновъди и млекопреработватели. Извървяхме изцяло нашия нормативно-административен път. Появи се вицепремиерът Дончев. Направихме два централни епизоотични съвета, където трябваше да чуем становища, препоръки и актуална информация от Българската агенция по безопасност на храните за епизоотичната обстановка в страната. Оттам нататък се проведоха срещи в цялата страна, през които ние да вземем мнението на животновъди и млекопреработватели кой подход да приемем", обясни той.
Тахов обясни, че подходите са два - ваксинация и затягане на всички останали мерки като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.
Министърът изтъкна, че миналата седмица са проведени срещи с парламентарните групи на ГЕРБ, ИТН и "ДПС - Ново начало". В рамките на утрешния ден предстои среща и с групата на БСП. "Едва след тези срещи и едва след като анализираме всичко до момента, което е постъпило като информация и вземем предвид всички ползи и негативи, които може да предизвика тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение", допълни Георги Тахов.
Според него предприетите мерки срещу разпространение на шарката дават резултати, понеже през последните три седмици е имало по три огнища на седмица. Той изтъкна, че през юли е имало между 25 и 40 огнища на ден, като тогава е бил и пикът на заразата.
