Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу шарка

Животновъдният бранш е много разделен и в по-голямата си част вече не иска ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни поради ред причини. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов в Пловдив, който ще участва в официалното откриване на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН.



"Това не е панацеята, която трябва да постигнем. Близо 20 дни говорим със съответните браншови организации - животновъди и млекопреработватели. Извървяхме изцяло нашия нормативно-административен път. Появи се вицепремиерът Дончев. Направихме два централни епизоотични съвета, където трябваше да чуем становища, препоръки и актуална информация от Българската агенция по безопасност на храните за епизоотичната обстановка в страната. Оттам нататък се проведоха срещи в цялата страна, през които ние да вземем мнението на животновъди и млекопреработватели кой подход да приемем", обясни той.



Тахов обясни, че подходите са два - ваксинация и затягане на всички останали мерки като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.



Министърът изтъкна, че миналата седмица са проведени срещи с парламентарните групи на ГЕРБ, ИТН и "ДПС - Ново начало". В рамките на утрешния ден предстои среща и с групата на БСП. "Едва след тези срещи и едва след като анализираме всичко до момента, което е постъпило като информация и вземем предвид всички ползи и негативи, които може да предизвика тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение", допълни Георги Тахов.



Според него предприетите мерки срещу разпространение на шарката дават резултати, понеже през последните три седмици е имало по три огнища на седмица. Той изтъкна, че през юли е имало между 25 и 40 огнища на ден, като тогава е бил и пикът на заразата.