Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу шарка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:32Коментари (0)445
Животновъдният бранш е много разделен и в по-голямата си част вече не иска ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни поради ред причини. Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов в Пловдив, който ще участва в официалното откриване на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН.

"Това не е панацеята, която трябва да постигнем. Близо 20 дни говорим със съответните браншови организации - животновъди и млекопреработватели. Извървяхме изцяло нашия нормативно-административен път. Появи се вицепремиерът Дончев. Направихме два централни епизоотични съвета, където трябваше да чуем становища, препоръки и актуална информация от Българската агенция по безопасност на храните за епизоотичната обстановка в страната. Оттам нататък се проведоха срещи в цялата страна, през които ние да вземем мнението на животновъди и млекопреработватели кой подход да приемем", обясни той.

Тахов обясни, че подходите са два - ваксинация и затягане на всички останали мерки като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.

Министърът изтъкна, че миналата седмица са проведени срещи с парламентарните групи на ГЕРБ, ИТН и "ДПС - Ново начало". В рамките на утрешния ден предстои среща и с групата на БСП. "Едва след тези срещи и едва след като анализираме всичко до момента, което е постъпило като информация и вземем предвид всички ползи и негативи, които може да предизвика тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение", допълни Георги Тахов.

Според него предприетите мерки срещу разпространение на шарката дават резултати, понеже през последните три седмици е имало по три огнища на седмица. Той изтъкна, че през юли е имало между 25 и 40 огнища на ден, като тогава е бил и пикът на заразата.


Още по темата: общо новини по темата: 34
25.08.2025 Заради шарката по животните: Шефът на БАБХ и главният държавен ветеринарен инспектор са в Брюксел
23.08.2025 Само в Plovdiv24.bg: Нови подробности за изгарянето на овце и кози в
Пловдив
22.08.2025 Кметът иска ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на територията на Пловдив
22.08.2025 Прокуратурата се намесва след разкритията на Plovdiv24.bg
21.08.2025 След разкритията на Plovdiv24.bg БАБХ призна за труповете на животни
21.08.2025 Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
Още новини от Новини от Пловдив:
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите
11:32 / 06.10.2025
Родената в Пловдив Донка Ангъчева получи едно от най-високите дър...
10:49 / 06.10.2025
Две фирми искат да правят Генералния план за движение в Пловдив
10:07 / 06.10.2025
Евакуираха блок в Пловдив
08:53 / 06.10.2025
Пак проблем в един от най-новите квартали на Пловдив
08:45 / 06.10.2025

