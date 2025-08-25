ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради шарката по животните: Шефът на БАБХ и главният държавен ветеринарен инспектор са в Брюксел
В рамките на разговора ще бъде разгледана актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави.
Основен акцент ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването.
